–Yo me dejo la reflexión dependiendo de las preguntas que me hacen. En casos, la conversación se desvía hacia lo político y no me siento tan cómodo. Lo que a mí me interesa es hablar del impacto cultural que pretendemos con Centroamérica Cuenta y mi aspiración personal de que la región sea vista como entidad cultural desde fuera y desde adentro, que podamos reforzar un público de lectura, que los autores sean traducidos, que jóvenes tengan oportunidades editoriales... Eso no quita que no esté vigilante de mi alrededor. Vivo en una región muy conflictiva y, por tanto, apuntamos estos temas en la agenda de este encuentro porque la literatura se nutre también de su realidad.