Ken Follett revela sus preocupaciones detrás de su novela ‘Nunca’

Ken Follet es conocido por sus intrigantes historias de misterios. Este autor siempre ha sido un sinónimo de thrillers, pero con su nuevo libro ha sorprendido por ofrecer otra mirada: la de un mundo al borde de la desesperación por el posible estallido de la Tercera Guerra Mundial.

Nunca es el título que lleva el nuevo título de Follet, que ya se encuentra traducido en Librería Internacional. En el marco del lanzamiento de su libro, Follet ofreció una conferencia de prensa a la cual acudió Viva, gracias a Penguin Random House -sello editorial a cargo- y Librería Internacional.

“Creo que como artista creativo tienes que estar continuamente reinventándote”, cuenta el galés de 72 años, con 36 libros en su carrera.

“No quiero ser un mago de un solo truco, escribiendo el mismo tipo de historias una y otra vez hasta el infinito”, dice.

Ken Follett es un prolífico autor de Galés. Foto: Wiki

Así fue como llegó al corazón de su nueva novela, la cual es una crónica sobre dos agentes de inteligencia que van detrás de un grupo terrorista que esconde una estratagema de alto impacto. Su historia se cuenta en paralelo con una joven migrante en aprietos, un gobernante japonés desesperado y una angustiada presidenta de Estados Unidos; todos sumidos en un contrarreloj por detener un caos de violencia que parece destaparse en guerra.

Sobre este cambio tonal en su registro, ya que más allá de un misterio por resolver es un drama frenético, el escritor señala que ha estado pensando profundamente en el caos que impacta al mundo.

“Cuando me documentaba para el libro La caída de los gigantes me impactó darme cuenta de que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Ningún líder europeo, de ninguno de los dos bandos, tenía intención de que sucediera. Pero, uno por uno, los emperadores y primeros ministros tomaron decisiones —decisiones lógicas y moderadas— que nos acercaron a uno de los conflictos más terribles. Entonces me puse a pensar: ¿será que yo puedo escribir sobre esto?”, reflexiona.

Portada de 'Nunca', de Ken Follet. Ya se encuentra su versión traducida al español en Costa Rica. Foto: PRH

“En mi historia, ¿cuál sería nuestro equivalente del asesinato que provocó la Primera Guerra Mundial? Entrevisté a personas implicadas en la toma de decisiones al más alto nivel y les pregunté cuáles les parecían los puntos calientes de hoy. El resultado es Nunca. Más que un thriller, es la historia de una crisis global con personajes que se mueven por Estados Unidos, el Norte de África y el Este de Asia, todos luchando por evitar el estallido de una Tercera Guerra Mundial. Creo que es la historia más fascinante que he escrito”, asegura el galés.

