Jaime Bayly en la Feria del Libro: no todos ven con buenos ojos su invitación al encuentro

Desde que se anunció la presencia del periodista y escritor Jaime Bayly en la Feria Internacional del Libro, que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal, del 26 de agosto al 3 de setiembre, en redes sociales han surgido voces que critican su participación.

El autor peruano fue anunciado como el principal invitado para este evento, según se informó en conferencia de prensa el 17 de julio.

El anuncio causó extrañeza entre algunos internautas, acostumbrados a que en este encuentro se tome en cuenta a escritores premiados y publicados por grandes editoriales, como han sido los casos de los nicaragüenses Gioconda Belli y Sergio Ramírez, el argentino Martín Caparrós o el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, por citar algunos ejemplos. De hecho, el año anterior, el principal autor invitado fue Ray Loriga, Premio Alfaguara de Novela.

Jaime Bayly, conocido por su faceta de periodista y entrevistador, vendrá por primera vez a una feria del libro en nuestro país, con su nueva publicación 'Los Genios'. Foto: Archivo.

LEA MÁS: Feria del Libro 2023 se mudará a Pedregal y anuncia a 4 invitados internacionales

La periodista, escritora y promotora cultural Evelyn Ugalde, de Club de Libros, fue una de las personas que se manifestó respecto de la visita de Bayly.

“He leído pocos libros de él, lo conozco más como periodista. Me parece una persona controversial, que vive de eso. Imagino que la Cámara Costarricense del Libro lo trae como escritor porque se necesita una persona que lleve a los lectores a Pedregal”, dijo.

“Algo que me parece curioso es que la última vez que la feria fue en Pedregal estuvo José Saramago como invitado y, pasar de ahí a Jaime Bayly, es mucha diferencia. Eso me dice que los tiempos han cambiado, que la vida se rige por otro tipo de esquemas, no de calidad literaria, sino más de comercio”, agregó.

En Facebook, otras personas también han manifestado inconformidad con la invitación. Tal es el caso del periodista Manuel Delgado, quien posteó la siguiente frase: “Dedican la feria del libro a Johnny Araya e invitan al reaccionario Jaime Bayly. ¿Cómo se llama la obra?”, refiriéndose a que el evento literario está dedicado a la Municipalidad de San José.

Su publicación cuenta con más de 70 comentarios en los que se leen mensajes como “Descaro literario” o “Desencanto”.

Para cerrar el chisme: traer a alguien como béili no es novedoso. En todas las ferias nos recetan como estrellas a... Posted by Adán Vivas on Wednesday, July 19, 2023

El también comunicador Nelson Murillo publicó: “Como a muchos, no me parece que Jaime Bayly sea uno de los invitados de la Feria Internacional del Libro”.

Ugalde agregó que este tipo de ferias necesitan ser organizadas con mucho tiempo para confirmar a los invitados internacionales. “Un escritor o escritora internacional tiene que ser invitado al menos con tres años de antelación porque sus agendas pasan llenas. Es importante para la organización tener un lugar y una fecha fijos; el problema ahora es el cambio de sedes porque hay inestabilidad. Ojalá que ahora que tienen determinado el lugar, inviten a personajes extranjeros con bastante tiempo”.

Otro que se sumó a la inconformidad por la presencia de Bayly en la feria fue el escritor Adán Vivas. “Traer a alguien como Bayly no es novedoso. En todas las ferias nos recetan como estrellas a agujeros negros. Es lo que hay, pero hay que ser claro que esto no es un aporte cultural. Apenas es un espectáculo de masas que reproduce los valores del grupo hegemónico. Tal vez es tiempo de dejar de lado las auras de lo que representa el libro y decir que es una mercancía y punto. Así no perderemos el tiempo en lamentarnos por eventos que no dan la talla, ni les interesa hacerlo”, escribió.

La Nación consultó a la organización de la feria sobre las criticas a la presentación de Bayly. Alexandra Meléndez, presidenta de la Cámara Costarricense del Libro, por medio de la oficina de prensa, contestó que la cámara realiza un gran esfuerzo para que el evento sea de alta calidad y promueva el interés por la lectura en personas de todas las edades.

Como a muchos, no me parece que Jaime Bayly sea uno de los invitados de la Feria Internacional del Libro. Posted by Nelson Murillo Murillo on Tuesday, July 18, 2023

“Este año contaremos con la visita de destacados escritores internacionales como los españoles José Ignacio Carnero y Barbara Gil, el brasileño Alex Marzzo, la argentina Sonia Santoro y el peruano Jaime Bayly, todos destacados profesionales que, sin duda, junto a los autores nacionales y todas las empresas que nos acompañarán, contribuirán con ese objetivo de promover la lectura”, dijo Meléndez, quien asume por primera vez las riendas de la Feria del Libro tras la salida de Óscar Castillo, anterior presidente.

Sobre los comentarios negativos hacia Bayly, aseguró que ellos como organización no han recibido ningún mensaje en contra del peruano. “La Cámara Costarricense del Libro es una entidad de puertas abiertas para recibir inquietudes al respecto, las cuales serán valoradas”, finalizó.

Feria del Libro Copiado!

La feria es organizada por la Cámara Costarricense del Libro. A esta edición también vendrá el escritor José Ignacio Carnero, autor de las novelas Ama y Hombres que caminan solos; así como la escritora Barbara Gil, quien presentará su obra titulada La leyenda del Volcán.

El brasileño Alex Marzzo también será parte del festejo cultural. Este escritor, músico y productor musical ofrecerá dos espectáculos para niños titulados Super Mágico y Lendas da Amazônia Brasileira.

Hagamos un ejercicio vacilón... QUIÉN conoce aquí a Jaime baily como escritor y QUÉ opina sobre su visita a la FIL? Posted by Evelyn Ugalde Barrantes on Monday, July 17, 2023

En total habrá 100 stands de librerías, casas editoriales y autores independientes, así como una instalación infantil gestionada por el Museo de los Niños.

También se dispondrán de dos salones para actividades infantiles y tres salones para foros, junto con áreas de comidas y descanso.

Además, la Feria Internacional del Libro tendrá dos dedicados especiales: la Municipalidad de San José y la Universidad Nacional (en conmemoración de su 50 aniversario).

El evento tendrá entrada gratuita y estará abierta de 9 a. m. a 8 p. m., excepto el último día, que cerrará a las 5 p. m. El estacionamiento, administrado por Pedregal, tendrá un costo de ¢4.000.