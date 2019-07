En menos de 15 minutos, llegamos hasta donde hay otros dos botes cargados de turistas. No pasa ni un minuto cuando alguien en nuestro barco grita: “¡allá está!”; todas las cabezas giran de inmediato hacia donde señala el más avispado del grupo. También en ese mismo instante todos sacan sus teléfonos celulares y empiezan a grabar. Ya saben lo que dicen: si no está en Instagram (o Facebook), no sucedió. Esas “maravillas” de la vida moderna.