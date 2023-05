Gremio artístico se manifestó entre música y bailes ante cortes del presupuesto de Cultura

Una manifestación llena de color, música, bailes, acrobacias y algarabía, fue la que se vivió la tarde y noche de este miércoles 17 de mayo en la Plaza de la Cultura y frente al Teatro Nacional, en San José. ¿La razón? El gremio artístico costarricense se reunió para pedir que no se rebaje el presupuesto al Ministerio de Cultura y Juventud, según anunció el Gobierno de la República.

El recorte presupuestal sería de ¢4.000 millones y se aplicaría para el 2024.

Con esta lápida los manifestantes expresaron su preocupación por el recorte al Ministerio de Cultura. (Rafael Pacheco Granados)

Entre los manifestantes destacaron agrupaciones artísticas de diferentes áreas como la música, la danza, el teatro y la escultura, entre muchos otros representantes. Incluso, se pudo ver a personas trabajadoras del sector que no tienen que ver directamente con la parte artística como productores, sonidistas, y hasta una persona que se gana la vida como cuidador de carros en los eventos, según comentó.

La convocatoria fue hecha en principio por agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. El lugar, la fecha y la hora de la manifestación se escogió porque precisamente este miércoles, en el Teatro Nacional, se realiza la entrega de los Premios Nacionales de Cultura en el mítico recinto josefino.

En la ceremonia está presente la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz, a quien los manifestantes esperaban ver en las afueras del teatro para expresarle sus preocupaciones ante el recorte.

La Plaza de la Cultura fue escenario de la manifestación pacífica por parte del gremio artístico. (Rafael Pacheco Granados)

“Esto llegó al límite de lo que uno puede imaginar que es un país organizado. Al límite de aquella idea que hemos tenido durante muchas décadas de que nuestro país brilla en el mundo como un país educado y culto. Nos quieren reducir a la pobreza de espíritu. Un país sin cultura y sin artes es pobre de espíritu”, expresó el músico, investigador y gestor cultural Manuel Monestel durante su participación en la manifestación.

Con el músico estuvo de acuerdo el diputado del Frente Amplio Antonio Ortega, quien también se hizo presente a la actividad. “Es una vergüenza cómo en esta ocasión no disimularon, hicieron un quiebre criminal y la Ministra ni siquiera aparenta querer defender ese presupuesto. Es una ministra que desconoce el ministerio, todos los demás grupos y todo lo que genera el arte y la cultura en el país no solo desde la academia y las instituciones, sino desde las comunidades. Es un golpe a la economía, a la salud mental y a la convivencia nacional”, dijo el congresista.

Motivados Copiado!

Como es costumbre cuando los artistas se reúnen, la alegría fue parte esencial de la manifestación.

Con pancartas, instrumentos musicales, baile y hasta performance frente al teatro, fue como alzaron su voz ante los recortes.

Represetantes de diferentes sectores de la cultura se hicieron presentes en la manifestación. (Rafael Pacheco Granados)

“Gobierno recortista, mata a los artistas”, “Ministra traidora” y “Estado sin cultura es una dictadura”, fueron algunas de las expresiones que sonaron en coro en San José.

“El recorte es monumental y dejaría al ministerio sin capacidad de funcionar. Hoy estamos aquí porque somos miles las personas que creemos que el arte y la cultura son fundamentales para un país porque sin arte y sin cultura no hay historia, no hay educación, no hay política, no hay Premios Nacionales. Estamos aquí para demostrarle al gobierno que la cultura no es un gasto, es una inversión, la más importante que puede hacer un país”, afirmó María Claret Calderón Monge, estudiante de danza y miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional.

Además, un grupo de estudiantes de música de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Nacional de la Música se juntaron para interpretar en vivo El duelo de la patria. A un lado de este concierto improvisado, jóvenes estudiantes de danza de la Universidad Nacional se sumaron a hacer una presentación al ritmo de la marcha fúnebre, obra del compositor costarricense Rafael Chávez Torres.

Las pancartas fueron punto alto de la manifestación. Las consignas piden la renuncia de la ministra. (Rafael Pacheco Granados)

También se presentó un performance en el que los asistentes golpearon una piñata que lucía una caricatura del presidente Rodrigo Chaves. Con cada golpe se decía la intención del por qué hay tanta molestia. “Sin cultura no hay progreso”, por ejemplo.

La manifestación pacífica se mantuvo en las afueras del Teatro Nacional mientras adentro del recinto se seguía con la entrega de los premios.