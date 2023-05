26 organizaciones se oponen a recorte de ¢4.000 millones en Cultura

Artistas, productores y estudiantes universitarios reunidos en 26 organizaciones se pronunciaron en contra del recorte de ¢4.000 millones que el Gobierno aplicaría al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) en el presupuesto del 2024.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, los recursos se rediccionarían a otras entidades o programas según las prioridades que establezca el mismo Poder Ejecutivo.

El recorte equivale a un 8,4% de los ¢47.744 millones asignados al Ministerio de Cultura este año. El presupuesto vigente ya había sido reducido en un 2,7% con respecto a la asignación de 2022.

El Movimiento del Sector Cultura de Costa Rica, integrado por 19 organizaciones, reclamó que el desfinanciamiento provocaría “una afectación directa de programas y proyectos”. Entre ellos, mencionó festivales culturales y fondos concursables para la comunidad artística nacional.

En tanto, las federaciones de estudiantes y asociaciones de alumnos de artes de las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA) advirtieron de que la decisión desfinanciaría programas que ayudan a la prevención de la violencia, al tiempo que afectaría la creación de empleo producto de la cancelación de festivales.

“Este ministerio realiza una labor de atención directa a través de programas y proyectos a poblaciones de zonas vulnerabilizadas. Además, sus proyectos permiten atender la niñez y la adolescencia de zonas en las que el riesgo a la delincuencia e inseguridad son parte de lo cotidiano. Es por medio del arte y la cultura que se atiende de manera integral a estas poblaciones”, señala el pronunciamiento estudiantil.

El Gobierno recortaría en ¢4.000 millones el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) para el año 2024. Foto: (Ministerio de Cultura y Juventud)

¿Por qué se aplicará un recorte en Cultura? Copiado!

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó a La Nación que la reducción de recursos a esa entidad en realidad no es un recorte presupuestario, sino el resultado de un ejercicio que hicieron para asignar recursos públicos según el nivel de ejecución presupuestaria de las instituciones en los últimos tres años.

“Para este presupuesto de 2024, no hay un recorte, hay una asignación preliminar que lo que toma en consideración es el promedio de ejecución del presupuesto en cada uno de los ministerios en 2021, 2022 y lo proyectado para 2023.

“Eso nos dio un monto, ese monto es lo que se le asignó a cada uno de los ministerios. Esto generó unos recursos que se van a asignar de acuerdo a las prioridades del Gobierno”, dijo Acosta.

En declaraciones previas al programa radiofónico Nuestra Voz, el mismo jerarca había aseverado que “estamos castigando al ministerio que no ejecuta”.

“No tiene sentido darle recursos a alguien que no los gasta”, dijo.

El Movimiento del Sector Cultura de Costa Rica emitió un pronunciamiento en contra de esas afirmaciones del ministro de Hacienda. “Lamentamos muchísimo las recientes declaraciones del señor ministro de Hacienda en relación con las razones que lo llevan a solicitar el recorte presupuestario en Cultura”, dice el comunicado.

“La ejecución de los presupuestos para proyectos tiene tiempos de realización que no siempre van de la mano de los calendarios burocráticos de Hacienda, pero la gran mayoría de esas asignaciones económicas se llegan a ejecutar. Las razones de ‘castigo’ para el MCJ no son de recibo y llevarían, en pocos años, a la desaparición total de su presupuesto asignado, ya que siempre, por la naturaleza del trabajo cultural, se estará en ‘falta’, la cual no es, insistimos, real”, concluyó el pronunciamiento.

Acosta, por su parte, manifestó que “Cultura es un tema importante para el país, para su idiosincracia, para su desarrollo, y ahí darle recursos a Cultura tiene trascendencia”.

No obstante, insistió en que la asignación de recursos “tiene que trascender a un proyecto que efectivamente tenga resultados y que podamos claramente establecer qué tipo de recursos y para qué estarían siendo utilizados”.

A raíz del recorte de recursos, el Movimiento del Sector Cultura realizará este martes 16 de mayo un encuentro virtual, a partir de las 8:30 p.m., el cual será transmitido a través de páginas de Facebook de las organizaciones artísticas, como la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales (AIE Costa Rica).

En tanto, los universitarios convocaron a una manifestación, este miércoles 17 de mayo, a las 4:30 p.m., en la Plaza de la Cultura.

Remezón en el Ministerio Copiado!

El Movimiento del Sector Cultura también expresó inquietud por la decisión de la ministra Nayuribe Guadamuz de despedir a cuatro directores la noche del jueves 11 de mayo a través de un correo electrónico.

La ministra destituyó a jefes que ella misma nombró en puestos de confianza. Ellos son Set Durán, quien ocupaba el cargo de director general del Archivo Nacional; Alexánder Cuadra, hasta ahora director del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC); Merceditas Sánchez, quien se desempeñó como directora del Centor Nacional de Música; y Anayensy Herrera, quien era la jefa de la Dirección de Gestión Sociocultural de ese ministerio.

“La curva de aprendizaje que se tendrá que asumir en los próximos meses por parte de quienes lideren, en adelante, la gestión estratégica de las instituciones adscritas cuyas personas directoras han sido cesadas, tendrá afectaciones en el futuro inmediato y es indispensable que la señora ministra aclare de forma pública las causas de este cambio de rumbo y su plan de mitigación de los impactos que se generaran por estas acciones”, señaló en un comunicado la comunidad artística.

Este martes, la jerarca emitió un comunicado en el que argumento que los despidos obedecen al norte establecido: “acceso democrático y descentralizado de la oferta cultural del país, apoyo para emprendimientos del sector creativo y cultural, así como fomentar la participación de las personas jóvenes en procesos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales”.

En poco más de un año de la gestión de Nayuribe Guadamuz al frente de ese ministerio, se registran 17 bajas en puestos de jefatura.