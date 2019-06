“La cultura es una cosa muy abstracta, que no solo es cine, es lo que desayunamos también, es una lástima que exista una sensación de que no es importante, que es un tema aparte; la cultura lo que hace es encontrar la solución a los problemas reales, la cultura es en gran parte por lo que no nos ha llevado la chingada en este país”, declaró el actor Gael García Bernal durante su paso por la alfombra roja de la 61 entrega de los Premios Ariel, que este año fueron realizados en la Cineteca Nacional.