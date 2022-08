Feria del Libro 2022: ¿qué ofertas y recomendaciones no debo perderme?

La convención literaria más relevante de Costa Rica volvió a sus andanzas. La Feria del Libro 2022 empezó el pasado viernes y, tras su primer fin de semana, el ejercicio de abrir los ojos, buscar títulos particulares y ofertas jugosas no ha escaseado.

Si desea enrumbarse hacia el evento, que estará abierto al público hasta el 4 de setiembre, puede que le funcione alguna de las sugerencias que le hacemos a continuación.

Edisa cuenta con un gran despliegue de clásicos universales. Se ubica en el stand C2. Foto: Fotografía: Unidad de Comunicación | Ministerio de Cultura y Juventud.

Ojos bien abiertos Copiado!

Un auténtico tesoro es el stand de Guayaba Ediciones, puesto que además cuenta con diversas publicaciones de la finada Editorial Germinal. Hay una gran colección de publicaciones del Premio Magón Fernando Carballo, pero también joyitas ocultas como Oscuros Labios, un libro de Ignacio Carballo, su hijo.

Oscuros Labios es una tremenda e inolvidable reflexión sobre el silencio, relacionado con la muerte, el sexo y hasta la pobreza. Se trata de un poemario en cuatro partes que viene bellamente empacado junto a una imagen del propio Fernando Carballo. Dentro del libro, además, vienen hermosas ilustraciones del artista plástico Willy Pérez. Imperdible. Este libro, por ejemplo, cuesta ₡8.000.

En el stand también hay obras destacadas de Guillermo Barquero, Fabián Casas, Habacuc y muchas más sorpresas. Puede encontrarlos en el puesto A7.

Análisis y compilados sobre la obra del maestro Fernando Carballo están disponibles en Guayaba Ediciones. Foto: Jorge Mora

Justo al lado derecho de Guayaba Ediciones se encuentra Ojalá Ediciones, sello que publica libros de cocina, infantiles y de fotografía. Entre su colección destaca Auténtica, el último libro de la Premio Magón Isabel Campabadal. Este libro obtuvo dos galardones en los Gourmand World Cookbook, los cuales son considerados los Premios Óscar de la gastronomía. Está a ₡8.000, un muy buen precio para un libro de papel fotográfico. Búsquelo en el stand A6.

En el stand de Ask Books, ubicado en el puesto H-10, se encuentra la colección de Editorial Arlekín, un sello muy cuidado que tiene a la venta, por ejemplo, el último libro de cuentos del escritor nacional Adriano Corrales, también a ₡8.000. Otros títulos de interés en esta ubicación son El asedio de la memoria, de Jorge S. Massey; Sociología histórica del Torrijismo, de Roberto Ayala; y La revolución rusa hoy, de Sergio Villena.

La más reciente publicación de Arlekín es el libro de cuentos del veterano escritor Adriano Corrales Arias. Foto: Jorge Mora

Otro punto de interés es La hoja de aire, puesto de libros leídos ubicados en el stand B4. Allí puede encontrar títulos valiosos y a buen precio, como El astillero de Juan Carlos Onetti por ₡4.000, al igual que obras de Marcel Proust como Swann’s Way. Inclusive, hay un tomo de tapa dura de Game of Thrones que espera estar en el librero de alguien próximamente.

Hablando de Game of Thrones, si usted está enfiebrado con la serie House of the Dragon podría aprovechar la rebaja del 20% en toda la Librería Lehmann y así llevarse a casa el libro Fuego y Sangre, de George R. R. Martin. De esta obra literaria se inspira la serie de HBO. Puede encontrar la librería Lehmann en el puesto D5.

Los tomos de 'The Sandman' están a la orden del día en el stand de Ciudad Manga. Foto: Jorge Mora

Otro ejemplo similar es aprovechar el descuento del 20% de Ciudad Manga y así llevarse a casa todos los tomos de The Sandman, obra de Neil Gaiman que fue adaptada para Netflix y actualmente se encuentra entre lo más visto. Puede buscar esta tienda en el stand B14.

Una última recomendación: al lado de Ciudad Manga, en el puesto B15, se encuentra la Cámara Cubana del Libro. Este local es todo un mercadito: hay CDs de Silvio Rodríguez y Leo Brouwer; retrospectivas de Fidel Castro y el Ché Guevara; poemarios de José Martí Nicolás Guillén; así como toda una colección de DVDs.

Entre este singular material, usted puede hallar desde clases de baile de salsa cubana hasta clásicos cubanos del cineasta Tomás Gutiérrez Alea, como Memorias del subdesarrollo, Fresa y chocolate, entre otros. Todo se trata de escarbar en este tesorito traído de la isla.

Poco a poco, la Feria del Libro 2022 va calentando. Foto: Jorge Mora

Que no se le olvide Copiado!

La organización de la Feria del Libro confirmó a 85 expositores para todo el evento.

La entrada al Centro de Convenciones es gratuita para todo público, al igual que para las distintas actividades dentro de la feria.

Sin embargo, el parqueo sí tiene un costo de $8 si lo compra en el lugar, pero puede costarle $6 si reserva su espacio en el sitio web shop-costaricc.com/parqueos-feria-del-libro-2022/. En el sitio puede pagar con efectivo o tarjeta. El pago del parqueo vale por todo el día.

Si no tiene carro, hay un servicio especial de TUASA hacia el Centro de Convenciones partiendo de San José, Alajuela y Heredia, y de regreso a los lugares.

El horario general de la feria hasta el 3 de setiembre será de 9 a. m. a 8 p. m. y el día de la clausura, el 4 de setiembre, será de 9 a. m. a 6 p. m.