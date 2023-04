Familia de Inés Sánchez: ‘Mamá: has sido luz, dirección y alegría en nuestras vidas’

La familia Revuelta Sánchez, mediante una carta abierta enviada a medios de comunicación este 10 de abril, expresó su agradecimiento a todas las personas que enviaron muestras de afecto hacia doña Inés Sánchez de Revuelta, connotada comunicadora fallecida el pasado 7 de abril.

“Agradecemos de corazón cada uno de los muchísimos mensajes, llamadas, oraciones y respeto que hemos recibido no solo de ahora sino de siempre, porque nuestra madre la señora Inés Sánchez de Revuelta dio y recibió amor a manos llenas”, manifestaron.

Inés Sánchez, presentadora de televisión de origen cubano, se ganó el corazón de los costarricenses. (Diana Mendez)

Los parientes de doña Inés también reafirmaron que siempre recordarán a su madre como una mujer valiente hasta el último aliento; una mujer defensora “de la vida y la libertad”.

“Mamá: has sido luz, dirección y alegría en nuestras vidas. Fuente de amor, fortaleza, perseverancia, trabajo y rectitud. Nada nos debes. Todo lo recibimos en vida. Tu amor estará con nosotros por siempre. No se va quien no se olvida y no te olvidaremos”, se lee en la nota.

Sánchez, quien fue uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión, murió el pasado Viernes Santo, a los 91 años, luego de pasar varios días hospitalizada por un quebranto de salud.

LEA MÁS: Inés Sánchez: bomberos, familiares y seguidores despidieron a la dama de la TV

El funeral de doña Inés Sánchez se realizó el pasado domingo. Foto: Albert Marin

“Has peleado la buena batalla, has guardado la fe. Ahora corre veloz, vuela alto, libre y fuerte para que llegues pronto a los brazos y al regazo de Dios, donde está la luz eterna. ¡Te amamos!”, agregó la familia en la epístola.

El novenario de la comunicadora se realizará a partir de este lunes 10 de abril en las misas de 7 a. m. y 6 p. m. en la Iglesia de la Virgen de Loreto, en Pavas. El novenario finalizará el martes 18 de abril a las 6 p. m.