Escuche ‘Intangible Love‘, el poema costarricense que Bob Marley quiso convertir en canción

Junto a clásicos de la música como Three Little Birds o Is This Love, del amplio y trascendental repertorio de Bob Marley, podría haber figurado el poema Intangible Love, de la escritora y educadora costarricense Eulalia Bernard.

Así lo revela el libro Las malcriadas: historias de mujeres que se salieron del canasto, del autor Alfredo González, en el capítulo dedicado a la histórica mujer nacida en Limón.

En 1977, debido a su participación como delegada de la Organización de Estados Americanos en el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas, en Colombia, Bernard había establecido buenos contactos que la llevaron a emprender una misión por los países angloparlantes del Caribe. Un año después, cuando el gobierno de Rodrigo Carazo la nombró agregada cultural en la representación diplomática en Jamaica, fue que pudo conocer a Marley.

Eulalia Bernard tuvo también un paso por la política electoral. En 1986 lanzó su candidatura a diputada por el partido Pueblo Unido. Foto: Wikimedia Commons (Wikimedia Commons)

Marley habría quedado fascinado con el poema de la costarricense, incluido en el disco Negritud: Poesía negra costarricense, publicado en 1976 con la disquera INDICA. El intérprete de Buffalo Soldier incluso le mostró interés en convertir los versos de la limonense en una canción.

“Es lógico suponer que se haya llevado varias copias del disco con ella, para hacer promoción cultural de un país multiétnico y pluricultural. Eulalia siempre tenía eso en mente; mucho más que el autobombo, de hecho”, explicó González.

Intangible Love utiliza expresiones en inglés propias del contexto del Caribe. Los versos se desarrollan como una conversación entre una madre y su hijo, quien le cuestiona a su progenitora el amor que le manifiesta. Para el chico, el cariño que se tienen es una farsa.

Durante el poema se reflexiona sobre un amor más allá de lo material, que se encuentra profundamente arraigado en lo cotidiano y se manifiesta en los cuidados y las acciones desinteresadas. Esto se refleja perfectamente en su conclusión: “Bueno, hijo, me alegro de que descubras que el amor de una madre negra es intangible”.

No obstante, la posibilidad de escuchar en la voz de Marley esta obra, perteneciente a la primera mujer afrodescendiente en publicar literatura en Costa Rica, se vio truncada debido a un malentendido causado por diferencias culturales.

Según recoge el libro, el artista consultó a Bernard sobre qué sustancias consumía a la hora de escribir, y tras esta responderle que ninguna, perdió el interés. Esto, asegura el texto, debido a que para Marley “el trance era ritual indispensable para componer” y que como practicante del rastafarismo “consideraba al cannabis como algo sagrado”.

A continuación, reproducimos el audio y la letra completa del poema Intangible Love, de Eulalia Bernard.

Intangible Love de Eulalia Bernard

Poema 'Intangible love' de Eulalia Bernard

…Mama, you love me?

…Come on, boy, have your tea,

See me make a nice bami*

And chocolate for you at five o’clock.

…Mama, you love me?

…Cho, boy, no bother me!

Put on your clean clothes

A starch and iron all you

Pants and shirt…;

Stiff like a buckram, the whole

Night, last night.

Make you look like somebody.

...Mama; you love me?

…A what do you..., Lord!

Come make me see you eye,

Look like you a catch cold or have worm;

Ih, ih...me mind did tell me,

A have to give you some

Castor oil or sorosi tea,

Fi clean out you body.

...Mama; what do you?

Make you so busy,

You no give me kiss-kiss

Like Miss Ramirez give

Her pickney them every minute.

...So a that a bother you...ah!

Well.., here, kiss, kiss, kiss.

A not going sew you new dress,

Nor work fi pay you school fee,

Nor cook you ackee and codfish.

A just going sit down...,

And kiss, kiss, kiss, to ris.

…Mama; what do you?

A have no new dress

Fi recite in Sunday School.

A have no pencil, fi me homework.

Oh! ..., Lord..., me belly feel funny

and all you do is just

Look pan me, and a kiss-

Kiss me to ris. That no love man;

That a “Poppy Show”.

…Well son a glad you find out say

That Black mother’s love is intangible.

*Bami es un pan elaborado a base de yuca, típico en la gastronomía afrocaribeña

*Fi es una variación de la palabra for (para) utilizada comúnmente por personas angloparlantes del Caribe.