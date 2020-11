“Estábamos en ese proceso, estaba siendo dirigida por Ronald Villar, Chumi, amigo de toda la vida, teníamos listo el montaje, vestuario, escenografía, música, todo para estrenar y me vino un desmayo y ahí se empezó a complicar la situación. Estábamos con Mujeres que presenta la temática de la mujer de clase media baja que tiene una problemática económica terrible. Estaba muy contenta y satisfecha con el trabajo y quedó a la mitad, continúo con muchos deseos de emprenderla de nuevo, pero no creo que pueda. No tengo fuerzas. Creo que llegué al final en el escenario. No sabía que era lo que tenía. Luego del desmayo me salieron unos ganglios muy molestos y después la cosa se puso más seria. Investigamos, me metí a oncología y se me declaró cáncer de pulmón terminal”, explicó Campos en ese momento.