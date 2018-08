–Con lo que hacemos nosotros. Nunca nos hemos censurado ni cambiar temáticas. Muy pocas veces nos han señalado. Casi no hemos tenido problemas con es. Una vez alguien nos criticó por mencionar a una lesbiana. En el número, un tipo le canta una serenata a una mujer. Ella no le hace caso y él dice ‘ah es una lesbiana’. Para ese caso, nosotros estamos contando la historia de un energúmeno. Más bien, estábamos criticando a esos que se refieren despectivamente a otras personas. Ser políticamente correcto creo que en algunos casos se pasa de punto. Estamos de acuerdo con respetar a minorías, pero tampoco se puede dejar de nombrar a las minorías. Nuestra propia censura para no herir al prójimo es el límite del humorismo. Nadie se debe aprovechar del sufrimiento ni se deben hacer chistes sobre el dolor ajeno. Me parece muy bien que se active la comprensión para no herir a más personas.