Lo que sí es cierto es que la saga de Cómo entrenar a tu dragón (How to Train Your Dragon), que se inició en el 2010, continuó en el 2014 y cierra ahora en el 2019 (se supone), está bien arraigada dentro de mi gusto cinéfilo, desde el finísimo diseño de sus personajes animados hasta su impactante dirección de arte.