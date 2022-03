¿Will Smith puede perder su Óscar 2022 por su comportamiento en la gala?

La noche de Will Smith en la gala número 94 de los premios Óscar, entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, fue bastante intensa.

Primero interrumpió a Chris Rock sobre el escenario y lo abofeteó en vivo cuando el comediante hablaba sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith. Minutos más tarde volvió a subir para recibir el premio como mejor actor por su papel de Richard WIlliams, obtenido por su papel en la cinta biográfica King Richard.

La gran interrogante ahora es: ¿Puede Will Smith perder su estatuilla?

Entre lágrimas, Will Smith agradeció por su premio como mejor actor en los Óscar 2022. Eso fue minutos después de abofetear a Chris Rock. (ROBYN BECK/AFP)

La respuesta es sí, esta es una de las posibilidades. Al menos eso es lo que han dicho los expertos de la industria a los medios internacionales especializados. Esto se debe a que la Academia tiene un código de conducta con reglas que son muy estrictas.

“Básicamente es un asalto. Todos estaban tan conmocionados en la habitación, era tan incómodo. Creo que Will no querría devolver su Óscar, pero quién sabe qué pasará ahora”, dijo una fuente a The New York Post.

Además, Judd Apatow, uno de los cineastas poderosos dentro de la industria mostró su molestia con la forma en que actuó el experimentado intérprete. En un tuit que eliminó más tarde dijo que lo de Will fue “pura rabia y violencia fuera de control”.

“Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Perdió la cabeza”, decía en el tuit.

Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock durante la gala de los Óscar 2022. (ROBYN BECK/AFP)

Además, la Academia ya dejó entrever su molestia por la actitud del actor la noche de la gala, al publicar un comunicado con su posición en redes sociales.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la edición número 94 de los premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, afirmó.

El código de conducta para la ceremonia de los premios Óscar se publicó en el 2017, tras un escándalo de conducta sexual inapropiada que afectó a la industria. Dicho código hace énfasis en “defender los valores de la Academia”, que incluye el “respeto por la dignidad humana”.

En el 2018, la revista Variety dio a conocer una carta que la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson, envió a sus integrantes sobre este código de comportamiento. En ella explica que “la membresía de la academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas”.

Durante su discurso cuando recibió el premio, Smith se disculpó con la Academia y dijo que después de lo ocurrido “espero que me vuelvan a invitar” a la ceremonia.La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacida d, edad, religión o nacionalidad”.

“Si la Junta determina que algún miembro ha violado estos estándares o ha comprometido la integridad de la Academia por sus acciones, puede tomar cualquier acción disciplinaria permitida por los estatutos de la Academia, incluida la suspensión o expulsión”, detalla.

Durante su discurso cuando recibió el premio, Smith se disculpó con la Academia y dijo que después de lo ocurrido: “espero que me vuelvan a invitar (a la ceremonia)”.