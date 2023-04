Viviana Calderón asegura que recibió disculpas de personas que subestimaron su película

La popular presentadora de televisión, Viviana Calderón, se refirió a Hermosa Justicia —película que protagoniza junto a la Miss Costa Rica 2011 Johana Solano— en una publicación en su cuenta de Instagram.

En el post, la figura pública compartió varias imágenes del rodaje de la cinta estrenada el 13 de abril, mientras aseguró que recibió disculpas de personas que subestimaron la producción.

“Quienes han tenido la oportunidad de ver nuestra película, se han dado cuenta de la calidad de trabajo realizado. La imagen, el sonido, la música, las actuaciones, las peleas, las emociones que se viven, el mensaje que deja... ( Y sí, quedan sorprendidos y hasta una disculpa nos han pedido)”, escribió Calderón.

En el texto, la creadora de contenido compartió sus emociones luego del estreno y aseveró que, cuando las cosas se hacen con amor, responsabilidad y profesionalismo, se gana. Además, externó un agradecimiento a Jose Mario Salas, el director del filme.

“Hoy me siento ganadora, me siento super feliz, orgullosa y agradecida por la oportunidad que me dio @josemario_sb de ser parte de esta producción tan chuza, tan retadora, arriesgada, tan nuestra, llamada @hermosajusticiamovie”, agregó.

Respecto a las críticas, pidió a sus seguidores recordar que “todos somos agentes de cambio de esta sociedad” y que está en cada persona “crear un mundo más justo, libre de prejuicios, armonioso, lleno de paz y donde inculquemos valores y prevalezca el amor”.

¿De qué trata ‘Hermosa Justicia’? Copiado!

En la película, Solano interpreta a Vanessa, una mujer temperamental que busca cobrar venganza y anhela la muerte del doctor Olman. Para cumplir ese objetivo, se une a Natalia (Viviana Calderón), una agente especial de la Fuerza Judicial que tiene los mismos planes.

Para dar vida a estos personajes de acción —en los que incluso se enfrentarán entre ellas—, Calderón y Solano se prepararon físicamente y recibieron clases de defensa personal.

El elenco de la cinta lo complementan los actores Majo Pereira, Pablo Rodríguez, Will Salazar, Karla Murillo, Arlyn González y los periodistas Luis Carlos Monge e Iván Meza.