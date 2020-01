Con una versión de la canción Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, como banda sonora, este tráiler permite dar un vistazo al elenco de la película y a sus personajes: Wolfsbane (Maisie Williams), Cannonball (Charlie Heaton) y Magik (Anya Taylor-Joy). Dirigida por Josh Boone, la película también está protagonizada por Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Cecilia Reyes) y Blu Hunt (Mirage).