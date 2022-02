Vea el último concierto de The Beatles, en exclusiva, por formato IMAX

Si siempre imaginó cómo sería haber estado en el histórico, y último, concierto de The Beatles, aquel 30 de enero de 1969, en estos próximos días lo podrá ver muy de cerca. Del 10 al 13 de febrero Nova Cinemas pasará la docuserie The Beatles: Get Back, en su pantalla IMAX.

Los fanáticos de la legendaria banda podrán disfrutar de la producción de 60 minutos que repasa lo que ocurrió ese día en la azotea de la sede central de Apple Corps, en Savile Row. En Latinoamérica es posible ver el documental en formato IMAX solamente por estos cuatro días. Habrá una función diaria y los boletos ya están disponibles.

The Beatles: Get Back fue dirigida por Peter Jackson, ganador de tres premios Oscar y permitirá que los espectadores sientan que son parte de aquellas icónicas sesiones de grabación en enero de 1969.

“Estoy muy contento de que el concierto en la azotea de The Beatles: Get Back se va a poder experimentar en IMAX con esa pantalla gigante. Es el último concierto de Los Beatles, y es la manera absolutamente perfecta de verlo y escucharlo”, manifestó Jackson en un comunicado difundido por Nova Cinemas.

Si bien la serie está disponible en Disney Plus, Megan Colligan, presidenta de IMAX Entertainment destaca la oportunidad de poder proyectar el contenido en el formato tecnológico de IMAX.

El último concierto de The Beatles fue en la azotea de la oficina del grupo. Captura de pantalla

“Desde el estreno de la hermosa y esclarecedora docuserie de Peter Jackson hemos tenido incesantes mensajes de los fans pidiendo experimentar este inolvidable concierto de la azotea en IMAX. Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Disney para llevar Get Back a un escenario totalmente nuevo y darle a los fans de Los Beatles de todo el mundo la oportunidad de sus vidas de poder mirar y escuchar a sus héroes con el sonido y la imagen sin igual de IMAX”, detalló Colligan.

La película estará disponible en Nova Cinemas de Avenida Escazú y Ciudad del Este. Las entradas pueden adquirirse a través de www.novacinemas.cr y tienen un costo de ¢5.500 en sala regular y de ¢6,500 en VIP.

“El concierto completo, que forma parte de la docuserie original de Peter Jackson The Beatles: Get Back fue optimizado para pantallas IMAX, remasterizado digitalmente para la calidad de imagen y sonido de The IMAX Experience® con tecnología propietaria IMAX DMR® (remasterización digital)”, informaron.

En detalle

La docuserie mostrará el proceso creativo de los cuatro de Liverpool cuando intentaban escribir 14 canciones y se preparaban para su primer concierto luego de dos años.

“Enfrentados a un plazo casi imposible, el sólido vínculo de amistad entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se pone a prueba. La serie está compilada a partir de un material que incluye casi 60 horas de metraje inédito filmado en 21 días bajo la dirección de Michael Lindsay-Hogg en 1969, y de más de 150 horas de audio desconocido, la mayor parte del cual había estado guardado en una bóveda durante más de medio siglo”, reza una descripción del producto audiovisual.