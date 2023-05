Tráiler de ‘Oppenheimer’: Albert Einstein aparece desilusionado y el poderoso elenco de actores emociona

Este lunes 8 de mayo, Universal Pictures dio un nuevo vistazo de Oppenheimer, la nueva cinta de Christopher Nolan que llegará a la pantalla grande en julio del 2023. En tres minutos, el adelanto muestra más de cerca a las diferentes figuras que protagonizan la película, la cual narra la vivencia de Robert Oppenheimer dirigiendo el proyecto Manhattan.

Cillian Murphy encarna a J. Robert Oppenheimer en la nueva película, que narra el proceso de la construcción de la bomba atómica. Foto: Universal Pictures

Las primeras imágenes muestran a J. Robert Oppenheimer (protagonizado por Cillian Murphy) en los años 40, reunido con el equipo con el que trabajará en la creación de la bomba atómica, arma nuclear que acabó con la vida de miles de seres humanos y que terminó cambiando la historia del mundo.

En este nuevo adelanto, se puede ver a diferentes celebridades en su rol en la película, entre ellos Florence Pugh (encarna a la psiquiatra Ean Tatlock), Emily Blunt (da vida a la esposa Katherine “Kitty” Oppenheimer), Robert Downey Jr. (interpreta a Lewis Strauss, trabajador de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos), Matt Damon (el general Leslie Groves Jr.) e incluso a Tom Conti, quien aparece brevemente encarnando a un desilusionado Albert EInstein.

Las breves escenas evidencian a Oppenheimer abrumado por la presión que le fue delegada y la música del compositor Ludwig Göransson vuelve más dramático el adelanto. El físico vive en una encrucijada moral al tener en sus manos el desarrollo del arma mortal, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Un sombrío Albert Einstein tiene aparición en el nuevo adelanto del filme de Christopher Nolan. Foto: Universal Pictures

“Esto es lo más importante que ha sucedido en la historia del mundo”, dice el personaje del general Leslie Groves Jr en unos segundos del trailer.

Oppenheimer está inspirada en el legado de J. Robert Oppenheimer considerado el inventor de la bomba atómica. Esta cinta se basó en la novela biográfica American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, recuerda Variety.