Tom Hanks dice que su personaje de ‘Filadelfia’ debió ser interpretado por un hombre gay

Aunque Tom Hanks tiene en su cabeza al Coronel Tom Parker, personaje que interpreta en el nuevo filme Elvis, el veterano actor miró al pasado en una reciente entrevista con el diario NY Times.

Ante la consulta del periodista, Tom Hanks aseguró que no aceptaría su papel protagónico en el filme Filadelfia si se lo ofrecieran hoy, ya que considera que aquel rol debería ser interpretado por un actor gay.

”¿Podría un hombre heterosexual hacer lo que hice en Filadelfia ¿ahora?’ No y con razón”, expresó Hanks en la entrevista.

“Todo el mensaje final de Filadelfia era no tengas miedo. Una de las razones por las que la gente no le tenía miedo a esa película es que yo estaba interpretando a un hombre gay. Estamos más allá de eso ahora y no creo que la gente acepte la falta de autenticidad de un hombre heterosexual interpretando a un hombre gay”, expresó.

Finalmente, el intérprete expresó que “no es un crimen, no es algo malo que alguien diga que vamos a exigir más de una película en el ámbito moderno en pro de la autenticidad”.

Tom Hanks ganó un Óscar por interpretar a un abogado gay enfermo de Sida en 'Filadelfia'. Foto: Archivo

Filadelfia presenta la historia de Andrew Beckett (el cual interpretó Tom Hanks), un abogado gay de esa ciudad, enfermo de SIDA, que es despedido del prestigioso bufete en que trabaja. Sus jefes justifican el despido por la creciente incompetencia de Beckett; él, por su parte, cree que responde exclusivamente al temor que les inspira su enfermedad, bajo el que subyace una clara discriminación contra los homosexuales.

Dispuesto a defender su reputación profesional, Beckett tropieza con Joe Miller (Denzel Washington), un honesto y tenaz abogado, especialista en casos de discriminación racial e injurias. Antes de identificarse con las razones de Beckett, Miller tendrá que vencer sus propios miedos y prejuicios. En este proceso será decisiva la amistad que surge entre ambos, así como el apoyo incondicional que recibe Beckett de su familia, de la comunidad gay de Filadelfia y de Miguel (Antonio Banderas), su compañero sentimental.

Por encarnar a Beckett, Hanks fue premiado por la Academia en 1993.