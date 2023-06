‘The Flash’: Michael Keaton se luce a golpes en uno de los grandes estrenos del 2023

Habiendo visto The Flash (2022), uno podría decir que es justo la película que se esperaría. Tal afirmación funciona en dos sentidos: cumple con todos los requerimientos que la fanaticada espera, aunque, por otro lado, hay un sentimiento de cálculo empresarial que hace que la película se sienta como “una zona segura”.

Este jueves 15 de junio aparece en cartelera mundial uno de los estrenos más esperados para la franquicia de héroes de DC Comics, una que se aproxima a una renovación total luego de la salida del cineasta Zack Snyder como cabeza de producción y con la llegada de James Gunn como nuevo jefe.

The Flash es el punto medio entre ambas eras; una última probada de, por ejemplo, el Batman de Ben Affleck, entre otros cambios, ya que con el ingreso de Gunn el universo cambiará.

Lo cierto es que este filme removerá corazones y sacará más de una lágrima con grandes secuencias de acción, con momentos emotivos y, eso sí, con algunos trucos que, en la acera de enfrente (Marvel) ya han sido probados.

LEA MÁS: ¡Santos tráilers, Batman! Vea a Michael Keaton volver a la batigloria en adelanto de ‘The Flash’

Una gran aventura Copiado!

En 'The Flash', Michael Keaton vuelve a lucir el traje de Batman, el cual lo hizo famoso en los ochenta. Foto: Captura

Antes de entrar en análisis o reflexiones, conviene conversar de qué trata el filme.

La historia es la siguiente: cuando el joven Barry Allen (quien en realidad es Flash) descubre que sus poderes de súpervelocidad pueden hacerlo viajar en el tiempo, toma una decisión que afecta a la humanidad: rompe el universo para ir al pasado y así salvar a su madre de la muerte que sufrió cuando él era solo un pequeño niño.

Al cambiar la línea de tiempo para salvar a su madre, descubre que ha comenzado “un nuevo mundo” donde Supermán no existe. El problema aparece cuando se anuncia la llegada del general Zod, supervillano aparecido en el filme El hombre de acero (2013). Ante la ausencia de Kal-El, a Flash no le queda más que buscar la ayuda de Batman quien, en esta dimensión, no tiene la cara de Ben Affleck.

Es, más bien, el legendario actor Michael Keaton quien volverá al traje del Caballero de la Noche, tal como lo hizo en las películas Batman (1989) y en Batman Returns (1991).

LEA MÁS: El cine no entiende (casi nunca) el alma del videojuego

Esa aparición es una de las que más emociona. Ver a Michael Keaton pelear con los efectos tecnológicos de hoy despierta emociones inmediatas y el director Andy Muschietti construye grandes momentos en que Batman se luce y se convierte, a ratos, en el protagonista de la película.

Además de Keaton, hay otras apariciones importantes. La más obvia es que hay dos Flashes en la película; el que toma la decisión de viajar al pasado y el que vive en esa “nueva dimensión”, ambos encarnados correctamente por el problemático Ezra Miller.

Los problemas de Miller con la ley comenzaron en el 2020 cuando agredió físicamente a una mujer en un bar en Islandia. Después fue arrestado en Hawai por “alterar el orden público” y, en el 2022, fue acusado de robo en Vermont.

Muchos, de hecho, no creyeron que fuera posible la realización del filme, pero Warner Bros. insistió con la realización de la película, ya que sentían tener un guión sólido y refrescante para su franquicia de películas, una que ha estado a la sombra de Marvel desde que le plantaron competencia en el 2016 con la cinta Batman v Superman: Dawn of Justice.

Aparte de esa doble (y grata) presencia de Flash, en los tráilers se anunció la presencia de SuperGirl, una heroína venida del planeta Krypton.

De ahí en adelante, entrar en detalles de quiénes más aparecen sería terreno de spoilers, pero sí que conviene comentar algunas decisiones que se toman en el filme.

Barry Allen se verá envuelto en problemas (causados por él mismo) y deberá encontrar aliados para buscar paz para la humanidad. Foto: Captura

Una estrategia conocida Copiado!

Antes que nada, cabe aclarar que The Flash funciona como pocas películas en el universo DC. Es tremendamente entretenida, tiene un balance entre emotividad y acción y asegura la satisfacción de los más fanáticos.

Pero si uno quisiera ponerse quisquilloso, se siente por momentos que el filme toma mucho de la estrategia que utilizó Spider-Man: No Way Home (2021) en el sentido de usar, no solo la nostalgia, sino de colocar figuras de “la vieja guardia” en pantalla.

En The Flash todo está calculado para resucitar memorias y sentimientos. ¿Es algo bueno o malo? Depende de a quién se le pregunte. En ojos de este redactor, lo que ocurre en los últimos veinte minutos es una salida fácil para conectar con los fans y asegurar gritos y aplausos. Se trata de un desfile de apariciones que —de la misma forma que Marvel hizo al colocar a tres Spider-Man en una sola cinta— se mira como un disparo al piso: no hay forma de fallar.

El gran Michael Shannon vuelve a encarnar al General Zod,diez años después de su primera aparición como este personaje. Foto: Warner Bros

Por su parte, las primeras críticas internacionales en torno al filme son positivas. “The Flash existe gracias a nosotros, a quienes hemos leído los tebeos, visto las series de TV, disfrutado y discutido los largometrajes estrenados en cine o incluso los que jamás llegaron a ser una realidad de la marca DC”, se lee en la crítica del portal Fotogramas.

¿Qué vendrá ahora con el universo de DC? Lo cierto es que, previo a la llegada total de James Gunn, quedará en la retina de los fans dos buenos sabores: el del Snydercut de la Liga de la Justicia (2021), que fantaseó con otras posibilidades para los héroes; y con esta película de Barry Allen donde el tiempo, curiosamente, se acaba.