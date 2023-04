¡Santos tráilers, Batman! Vea a Michael Keaton volver a la batigloria en adelanto de ‘The Flash’

Conversaciones entre murciélagos, concretamente entre los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck, y charlas entre las dos versiones de Barry Allen, ambas encarnadas por Ezra Miller; protagonizan el segundo tráiler oficial de The Flash.

La película, dirigida por Andy Muschietti, llegará a los cines el 16 de junio para abrir las puertas del Multiverso DC y cerrar definitivamente el Snyderverse (la versión del universo creada por el cineasta Zack Snyder) y dar paso a una nueva era capitaneada por James Gunn.

En el adelanto se destaca la imagen de Michael Keaton como Batman. Keaton se desempeñó como Batman en el filme homónimo de 1989 y en Batman Returns (1991).

Michael Keaton vuelve a lucir el traje de Batman que lo hizo famoso en los ochenta. Foto: Captura

“Yo perdí a mis padres. Pero ese dolor me ha convertido en quien soy. Me he pasado la vida tratando de corregir los errores del pasado, como si combatir el crimen fuera a devolverme a mis padres...”, dice el Bruce Wayne de Keaton en el inicio del adelanto.

Además, se observa a Barry Allen acongojado por las decisiones que ha tomado con su superpoder.

“He retrocedido en el tiempo para salvar a mis padres, pero en vez de eso... he puesto en peligro al universo”, dice.

Las decisiones de Barry han puesto en peligro a todos ya que, tras sus cambios en la línea del tiempo, ha traído de vuelta a la vida a Zod, aquel terrible villano que apareció en El hombre de acero (2011) y que volverá a ser encarnado por Michael Shannon.

Y aunque ahora no está Superman para detener al villano, sí que otro ser procedente de Krypton permanece en la Tierra: se trata de Kara Zor-El (Supergirl) que se unirá al Batman de Keaton y a las dos versiones de The Flash para intentar detener al villano.

l gran reto para Flash será aceptar la realidad. “Nuestras cicatrices nos hacen ser quienes somos. No podemos volver atrás para arreglar nada, no dejes que tu tragedia te defina”, dice el Bruce Wayne de Affleck.

Barry Allen se verá envuelto en problemas y deberá encontrar aliados para traer calma al multiverso. Foto: Captura

Y aunque hay un Flash que sí parece dispuesto a seguir este consejo, hay otra versión de Barry, más exaltada, que se niega a aceptar la dura realidad.

“Hagamos lo que hagamos, no podemos arreglarlo”, dice uno de los Barry. “¡No! ¡Nadie tiene que morir!”, responde la otra variante.

La película, dirigida por Andy Muschietti, es una adaptación libre de los cómics de Flashpoint, con los que DC reinició todas sus historias. Después de años de retrasos y rumores de cancelación, la película finalmente llegará a los cines el próximo 16 de junio.

