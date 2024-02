The Beatles: Sam Mendes realizará una película sobre cada integrante de la banda

El director inglés Sam Mendes planea contar la vida de cada uno de los integrantes de The Beatles, la icónica banda inglesa que revolucionó el mundo de la música. Se trata de una misma historia contada a través de la mirada individual de cada uno de los miembros del grupo: John, Paul, George y Ringo.

Según expresó Mendes a través de un comunicado de prensa, las vidas de sus protagonistas se cruzarán para “contar la asombrosa historia de la mejor banda de la historia antes de su ruptura, en 1970″.

Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de los fallecidos John Lennon y George Harrison cedieron los derechos musicales y aprobaron el guion para que se cuenten las vidas de los protagonistas antes y durante el surgimiento de la banda.

Esta es la primera vez que Paul McCartney y Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison apoyan un proyecto sobre sus vidas.

“Es un honor poder contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y estoy emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”, dijo el director nominado al Óscar por Belleza americana, 1917 y las películas de James Bond Skyfall y Spectre.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo del Motion Picture Group de Sony, dijo: “Los eventos cinematográficos de hoy deben ser culturalmente sísmicos. La atrevida idea a gran escala de Sam es eso y algo más. Combinar su primer equipo cinematográfico con la música y las historias de cuatro jóvenes que cambiaron el mundo sacudirá al público de todo el mundo”.

Es la primera vez que los miembros de la banda, Paul McCartney y Ringo Starr, así como los herederos de John Lennon y George Harrison, apoyan un proyecto sobre la vida de The Beatles que cuenta con guion cinematográfico propio. Antes, eso sí, la banda fue objeto de varios documentales, incluido Let It Be, que narra la ruptura del grupo, así como Get Back, de Peter Jackson, que capturó la realización del álbum Let It Be.

Los filmes serán financiados y distribuidos por Sony Pictures Entertainment en 2027. Si bien se desconoce si las películas serán estrenadas en la pantalla grande de forma simultánea o en diferentes fechas, la productora por el momento solo asegura que la estrategia será “innovadora”.

La nueva ola de filmes musicales

Las películas musicales siguen ganando popularidad en la taquilla, entre ellos Elvis (2022), Bob Marley: la leyenda (2024) y el registro documental de The Eras Tour (2023), de Taylor Swift.

Actualmente, se están rodando filmes sobre otras leyendas musicales, por ejemplo, Antoine Fuqua está convirtiendo la historia de vida de Michael Jackson en el largometraje Michael. Allí, el rey del pop será interpretado por su sobrino Jaafar Jackson.

Amy Winehouse también será objeto de un nuevo título: Back to Black, interpretada por Marisa Abela, musicalizada por Nick Cave y Warren Ellis y centrada en la grabación del exitoso álbum del mismo nombre de la estrella inglesa.

Por otra parte, Ridley Scott está trabajando en un proyecto sobre el ascenso a la fama de los Bee Gees.

