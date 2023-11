The Beatles presentan ‘Now and Then’, su inédita y última canción

La voz de John Lennon, el bajo de Paul McCartney, la batería de Ringo Starr y la guitarra de George Harrison vuelven a sonar juntos en Now and Then, una canción inédita que The Beatles... sí, The Beatles, estrenaron este viernes 3 de noviembre.

Now and Then fue escrita y cantada por John Lennon, quien fue asesinado en 1980. Según el documental Now And Then - The Last Beatles Song, que se publicó el 1. ° de noviembre, la grabación del tema la tenía guardada Yoko Ono, viuda del cantante. En una conversación, a mediados de la década de 1990, la también artista le comentó al resto de los Beatles que tenía el material y se los entregó.

Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison juntos en una fotografía tomada en 1969. Este 2023 The Beatles estrenará una canción inédita con la voz de Lennon y la guitarra de Harrison. (BRUCE MCBROOM & APPLE CORPS LTD)

“Cuando escuchamos la voz de John, eso era algo que teníamos que apreciar”, comentó Harrison en aquel entonces en una entrevista para el documental. El guitarrista falleció a causa del cáncer en el 2001.

Ringo, por su parte, lo resumió así: “Podríamos usar a John y tratar de hacer una grabación. Es lo más cerca que hemos estado de tenerlo de regreso en la habitación”.

Así que había que poner manos a la obra e intentar rescatar la voz del artista de aquella grabación hecha en su casa, en Nueva York. Así fue que Paul, Ringo y George se juntaron para hacerlo.

Sin embargo, había una complicación: Lennon grabó mientras tocaba el piano, así que la música y la voz sonaban entremezcladas. Lo que sucedía es que para 1995, cuando los Beatles intentaron hacer la canción, no se contaba con la suficiente tecnología para separar los sonidos.

Los Beatles estrenarán nueva canción con Lennon y Harrison

Después de mucho esfuerzo sin lograr resultados positivos, los Beatles decidieron abandonar el proyecto. Sin embargo, sí hubo otras dos canciones inéditas con la participación de Lennon que sí lograron completar e incluir en la celebrada serie Anthology.

El tiempo pasó y en el 2022 McCartney y Starr decidieron sacar de la gaveta aquella canción que tanto les gustaba, pues querían darle una nueva oportunidad. En esta empresa se sumó la ayuda del cineasta Peter Jackson, quien dirigió el documental Get Back, de The Beatles.

Con herramientas novedosas, Jackson y los dos Beatles sobrevivientes lograron lo que hacía más de 25 años no fue posible: separar la voz de John del sonido del piano.

Este 2023, el resultado ve la luz no solo con la publicación de la canción, sino también con un video que la acompaña y el documental de cómo se hizo todo.

El sencillo se presenta como un “doble cara” que junta Love Me Do con Now and Then, la primera y la última canción de los Beatles.

El video de Now and Then de The Beatles

El audiovisual de Now and Then fue dirigido por Peter Jackson, en su primera incursión en la producción de videos musicales.

Los Beatles relanzarán ediciones especiales de 'The Red Album' y 'The Blue Album', en la que se incluyen temas como 'Love Me Do' y la nueva 'Now and Then'. (Cortesía)

“El video es conmovedor y lleno de humor e invita a los espectadores a celebrar el amor eterno y duradero de los Beatles con John, Paul, George y Ringo mientras crean la última canción de la banda”, reza la información.

En un comunicado de prensa enviado por Universal Music, Jackson explicó cómo se sintió ante la idea de dirigir la producción. “Para ser sincero, el solo pensar en la responsabilidad de hacer un video musical digno de la última canción que los Beatles publicarán en su vida, me producía un cúmulo de ansiedades, casi demasiado abrumadoras como para lidiar con ellas”, dijo.

Sin embargo, el cineasta aceptó el reto y se dedicó a buscar material original para acompañar la canción con imágenes. Jackson no quería actores interpretando a los Beatles, ni tampoco nada generado con inteligencia artificial.

Un nuevo documental y el relanzamiento de los discos Red y Blue de The Beatles

Now And Then - The Last Beatles Song, tal como se mencionó al principio del artículo, es el título de un revelador documental, que se estrenó para mostrar cómo se grabó la nueva canción de The Beatles. Está disponible en YouTube.

Los Beatles durante una sesión de fotos, en 1968. Años después de la muerte de John Lennon y George Harrison, la banda estrenará un tema inédito. (APPLE CORPS)

Es una producción de 12 minutos en la que los protagonistas hablan sobre el proceso de la grabación del tema.

Además del documental y como un detalle para los fans de The Beatles, se lanzará una colección de discos de vinilo de los legendarios The Red Album y The Blue Album, que recopilan los éxitos de 1962 a 1966 y de 1967 a 1970 de la legendaria banda.

Es un paquete de edición especial que incluye la lista de canciones de cada disco ampliadas. Por ejemplo, Love Me Do está en el disco Red y Now and Then en el Blue.