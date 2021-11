Disney+ estrena ‘The Beatles: Get Back’, una mirada íntima a los últimos momentos de la banda

Para el año 1969 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr sumaban casi tres años sin subir al escenario ni hacer giras. Los artistas de Los Beatles atravesaban por un proceso creativo que los alejó de los escenarios por un tiempo.

Los músicos intentaban escribir 14 canciones nuevas pero solo tenían tres semanas para hacerlo, un plazo que parecía imposible de cumplir. Sin embargo siguieron adelante, con la compañía de Michael Lindsay-Hogg, quien filmó el proceso y fue el autor del documental Let It Be, de 1970, año en que The Beatles formalizaron su separación.

La idea de grabar el trabajo de la banda, era producir un especial de televisión en vivo que nunca salió a la luz.

Sin embargo, el cineasta ganador del Óscar, Peter Jackson, se dio a la tarea de buscar y compilar todas esas grabaciones para crear la serie documental The Beatles: Get Back, cuyo primer capítulo se encuentra disponible desde este jueves 25 de noviembre, en Disney+.

El filme es una mirada positiva a los últimos momentos de intimidad de los Fab Four de Liverpool: las tensiones entre los cuatro artistas, sus disputas y desacuerdos creativos, así como su día a día y sus momentos entre amigos.

El aclamado realizador neozelandés, conocido por la trilogía de El señor de los anillos, ha sido la única persona en 50 años en obtener acceso al material audiovisual guardado en las bóvedas de Apple Corps., la compañía que maneja todos los intereses creativos y de negocios de Los Beatles. Consistía en 60 horas de material fílmico y más de 100 horas de material de audio, capturados durante tres semanas de enero de 1969 en Twickenham Studios y en el estudio de las oficinas de Apple Corps, ambos en Londres.

'The Beatles: Get Back' muestra filmaciones inéditas de la icónica agrupación británica. ( Disney+ para LN)

De acuerdo con Jackson, el material que descubrió en las cintas de Apple Corps era fascinante y mostraba muy de cerca a la banda trabajando junta en un momento importante de su carrera. Era entretenido y mostraba a los integrantes del grupo “joviales y cálidos” entre ellos. Sus interacciones, según Jackson, eran “alegres, emotivas y, muchas veces, bobas y juguetonas”.

“No creo que haya otro período de tres semanas en la historia de Los Beatles que sea más prolífico y creativo que este. Así que, en vez de verlo como el triste momento de ruptura de Los Beatles -que tuvo como resultado malas grabaciones-, en realidad es uno de los períodos más frenéticos de composición, ensayo y grabación que tuvieron”, dijo Jackson.

'The Beatles: Get Back' se produjo con material capturado durante tres semanas, en enero de 1969. (Disney+ para LN)

Además de captar el proceso creativo de la banda, The Beatles: Get Back permite a los fans entrar en la intimidad familiar de John, Paul, George y Ringo. También se pueden ver algunas participaciones especiales como la del músico Billy Preston, y momentos tiernos y divertidos que involucran a pequeños visitantes al estudio, como Heather McCartney, hija adoptiva de Paul, quien en ese momento tenía apenas 6 años.

“Mientras la miraba pensaba: ‘Qué período fértil que fue ese’. Fue un período muy fructífero para mí. Fue genial para mí verlo. Es como ver fotos viejas y el hecho de que Linda (Eastman McCartney) esté sacando fotos, obviamente lo hace aún más especial para mí. Es extraordinario. Esos aspectos de toda esa situación son grandes recuerdos, es volver a mirar el álbum de fotos familiar. Ahí estoy yo componiendo, por pura diversión. Decididamente estaba atravesando un buen período musical en ese momento”, dijo McCartney.

La serie The Beatles: Get Back, entre otras sorpresas, permitirá ver como los artistas componen temas icónicos de la banda como Get Back y Something.

La docuserie 'The Beatles: Get Back' incluye el concierto completo de 42 minutos que dieron Los Beatles en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969, su última actuación en vivo como grupo. ( Disney+ para LN )

“Hay horas y horas de nosotros riéndonos y haciendo música. Hay mucha alegría, mucha más paz y amor, como éramos nosotros en realidad”, añadió Ringo.

El documental incluye, además, el concierto completo de 42 minutos que dieron Los Beatles en la azotea de Apple Corps, el 30 de enero de 1969. Esa fue su última actuación en vivo como grupo. Se trató de un concierto improvisado para amigos y colegas, una actuación gratuita, que no fue programada ni promocionada, escuchada por cualquiera que estuviera dentro de las tres o cuatro manzanas de las inmediaciones.

El segundo capítulo de The Beatles: Get Back estará disponible en Disney+ este viernes 26 de noviembre; mientras que el sábado 27 saldrá el último episodio.