‘Sonido de libertad’: Entre realidad, ficción y teorías conspirativas

El revuelo en torno a la película Sonido de libertad (Sound of Freedom), protagonizada por el actor Jim Caviezel, ha dado mucho, muchísimo de qué hablar en los últimos días en las redes sociales de los ticos. Y eso que aún no ha llegado a los cines del país.

En otras circunstancias, Sonido de libertad hubiese sido solo otra cinta de acción de bajo presupuesto que pasa sin pena ni gloria por los cines: la historia del “salvador” estadounidense convertido en vigilante al margen de la ley que viaja a Latinoamérica para enfrentarse solo con su habilidad y nobleza a una estereotipada organización criminal se ha contado ya muchas veces, fuese con Sylvester Stallone matando narcotraficantes en Rambo 5 o Denzel Washington rescatando a una niña secuestrada en Hombre en llamas.

De hecho, Sonido de libertad no cuenta con una poderosa estrella hollywoodense en su rol estelar, pues su actor principal es Caviezel, aquel otrora prometedor intérprete cuya carrera quedó en el limbo tras hacer a Jesús en la polémica La pasión de Cristo, de Mel Gibson. Entonces, ¿por qué parece que todo el mundo está hablando tanto de este filme en medio de la temporada de megaestrenos como Barbie y Oppenheimer?

Su notoriedad tiene mucho que ver con el impulso que le han dado sectores conservadores y religiosos, que la han catapultado más allá de cualquier pronóstico en la taquilla estadounidense y ahora claman por su proyección en otros mercados.

El filme aborda temas delicados como el tráfico infantil y la pedofilia a partir de la historia real de Tim Ballard, un exagente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que fundó una organización para desarticular bandas de tráfico de personas y rescatar a las víctimas.

Este thriller, distribuido por la compañía Angel Studios, fue dirigido por el mexicano Alejandro Monteverde, quien trabajó en el guion junto a Rod Barr.

Las críticas señalan que el filme 'Sound of Freedom' es emotivo y contiene fuertes escenas de acción. Foto: Angel Studio.

La producción cinematográfica está basada en la historia de Ballard, pero no está apegada estrictamente a la realidad. La propia compañía Angel Studios y la organización Operation Underground Railroad (O.U.R.), de Ballard, han aclarado que ciertos pasajes de la trama fueron modificados con fines narrativos.

En la historia, el personaje principal se embarca en una misión en Colombia para rescatar a un niño secuestrado y, luego recuperar a su hermana, quien también fue víctima de tráfico infantil.

Desde que se supo que la historia de Ballard sería llevada al cine, las averiguaciones para distinguir la realidad de la ficción no se han hecho esperar, así como un análisis más profundo sobre las acciones de O.U.R y su fundador. Esto pues el filme está basado, casi por completo, en los reportes que la organización ha dado sobre sus operaciones de rescate de personas, los cuales usualmente no son fáciles de corroborar por medio de otras fuentes.

Además, Ballard y sus colaboradores han sido notables por sus relatos cargados de espectacularidad, muchas veces más cercanos a la narrativa del cine de acción.

“Sound of Freedom se basa en los hechos de la vida real que rodean el notable trabajo de Tim Ballard, aunque es importante señalar que la película se toma ciertas libertades creativas con fines narrativos”, se explica en la página web de Angel Studios.

De puerta en puerta Copiado!

Si bien parece ser una película nueva, en realidad Sonido de libertad tiene rato de estar dando vueltas en círculos cinematográficos. El filme se grabó de modo independiente en el 2018 y lleva un par de añoshaciendo la ronda en búsqueda de un distribuidor, incluso pasando sin éxito por las oficinas de los servicios de streaming.

El productor mexicano Eduardo Verásteguí comentó en sus redes sociales que había firmado un contrato de distribución para la película con la compañía Fox Latinoamérica. Sin embargo, cuando el filme estuvo listo, ya se había dado la compra de la 21st Century Fox por parte de Disney, lo que cambió los planes.

En Estados Unidos el filme ha levantado tanto críticas como alabanzas por el tratamiento que le da al tráfico infantil. Foto: Archivo.

“El grupo fue muy honesto. Dijeron: ‘Esta película no es para nosotros, esta película no es para Disney’”, manifestó Verástegui.

De acuerdo con El Comercio de Perú, el mexicano buscó posibilidades en Netflix y Amazon, pero tampoco estos gigantes del streaming aceptaron la producción. “La película ya estaba terminada hace tres años, toqué puertas en Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso”, recalcó.

La cinta logró salir a la luz gracias a la negociación con Angel Studios, una compañía de Utah que financia sus películas y series mediante el crowfunding (obtener fondos en línea para pagar un proyecto). Aunque se le considera una empresa con bases cristianas, en su sitio web los estudios afirman que no están formalmente asociados con ninguna iglesia u organización religiosa.

Teorías conspirativas y QAnon Copiado!

CNN en Español explicó que aunque la película no trata en sí de teorías conspirativas, Jim Caviezel -un cristiano devoto y protagonista de la película La Pasión de Cristo-, “sí ha compartido a menudo puntos de vista similares a los de los teóricos de la conspiración, los cuales han argumentado, entre otras cosas, que las élites de Hollywood, los demócratas y otros, dirigen una cábala secreta de traficantes de niños”.

La cadena afirma que el actor ha dicho de que los niños están siendo secuestrados para extraer de sus cuerpos un químico llamado adrenocromo. De acuerdo con la revista Men’s Health, existe una teoría conspirativa que dice que este químico es sustraído de los cuerpos de los menores para producir una supuesta droga.

La película 'Sound of Freedom' debutó con poco éxito de taquilla en Estados Unidos, pero después de su segunda semana en cartelera ha recaudado miles de dólares. (Tomada de Twitter)

“Es diez veces más potente que la heroína y tiene algunas cualidades místicas en términos de hacerte parecer más joven”, dijo Caviezel sobre el adenocromo, en el podcast de Steve Bannon War Room, publicó CNN. Vale decir que Bannon fue uno de los ideólogos del movimiento político que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca.

Esta teoría ha sido extendida por los seguidores del polémico grupo QAnon. The New York Times explicó que esta agrupación está conformada por simpatizantes de Trump, quienes afirman, entre otras cosas, que el expresidente republicano se enfrenta desde hace varios años a “un sombrío grupo de pedófilos del Partido Demócrata”, de cuya existencia no se han dado pruebas.

Pero no solo eso: a QAnon se le ha relacionado con teorías conspirativas sobre la covid-19, el movimiento Black Lives Matter y el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2022, así como su incursión en movimientos antivacunas y las campañas contra el tráfico de menores, agregó The New York Times.

“El FBI ha advertido que QAnon representa una potencial amenaza terrorista nacional”, escribió el diario.

CNN en Español agregó que los seguidores de QAnon sostinen, de nuevo sin pruebas, que en el “grupo sombrío” hay figuras destacadas de la sociedad, la política, la religión y el entretenimiento, como Hillary Clinton, Barack Obama, Oprah Winfrey, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, el papa Francisco y el Dalai Lama.

Por su parte, el propio Ballard había mencionado en un artículo de opinión que estaba a favor de la construcción del muro en la frontera entre Mexico y Estados Unidos, la promesa estrella de la campaña presidencial de Trump.

Tim Ballard es el fundador de la organización Operation Underground Railroad (O.U.R.). La película se inspira en su vida. (Captura de pantalla)

“He luchado contra el tráfico sexual en la frontera. Por eso necesitamos un muro (...) En total, somos nosotros, y los únicos, que hemos utilizado o estamos utilizando el muro fronterizo para rescatar niños. Somos los expertos. Y todos estamos de acuerdo en que la construcción, expansión y fortalecimiento del muro fronterizo ha sido una de las muchas herramientas efectivas, y seguirá siendo una herramienta efectiva, en el rescate de los niños traficados”, publicó en su artículo, según informó El Comercio.

Las reseñas sobre la película de medios especializados han estado divididas entre los de “derecha” y los de “izquierda”. La revista Rolling Stone fue directa al definir a la película como “un thriller teñido de QAnon y como una historia de superhéroes para padres con gusanos cerebrales”.

Al otro extremo, la revista National Review afirmó: “No es paranoico o cercano a QAnon llamar una muy necesaria atención sobre horrores que son muy reales”.

Variety, por su parte fue algo más equilibrada en su calificación: “Un thriller inquietante y sólidamente realizado con un trasfondo cristiano que ocasionalmente se convierte en excesivo”.

Investigaciones y críticas Copiado!

La BBC se sumó a los análisis de la película y la historia de Ballard. El medio inglés afirmó que Operation Underground Railroad y Timothy Ballard han sido criticados en el pasado. Las investigaciones de Vice News y otros medios han acusado al grupo de exagerar su éxito a la hora de desmantelar redes de abuso sexual infantil.

En una de las escenas de la película se narra cómo Ballard se internó en la selva colombiana para rescatar a una niña. (Captura de pantalla)

Algo similar explicó El Comercio al decir que la organización utiliza tácticas de mercadeo sensacionalistas y exageradas para promoverse. “Algunos críticos argumentan que esto puede restarle seriedad y credibilidad al problema del tráfico humano y distraer la atención de enfoques más amplios y efectivos para combatirlo”, escribió el periódico.

En el 2020, Vice World News realizó una publicación en la cual sostiene que las historias de O.U.R son “intensamente cinematográficas, heroicas y extremadamente difíciles de verificar. Tampoco son toda la verdad”. El medio estadounidense afirmó que lo que encontró “no eran falsedades absolutas, sino un patrón de pulido de imágenes y construcción de mitología, una serie de exageraciones que, en conjunto, son bastante engañosas”.

Un ejemplo que mencionó la investigación de Vice es el de un caso de trata de personas que se desarrolló en Nueva York. O.U.R insinuó que ayudó a rescatar a una víctima, cuando las transcripciones de la Corte y otros registros comprobaron que la persona escapó por su cuenta.

Tanto el estudio como la organización de Tim Ballard admitieron que la historia real fue modificada para llevarla a la gran pantalla. (Captura de pantalla)

Otro tema que expuso la investigación fue que, ante sus consultas, la organización se negó a explicar qué hacía exactamente con los millones de dólares recibidos de donaciones que afirmaba gastaba en el extranjero.

El trabajo de Vice también arrojó datos sobre la nula relación de O.U.R con entidades privadas y de gobierno que trabajan en la atención de víctimas de trata de personas (que se encargan de temas legales, atención médica, terapias, refugio, vivienda y alimentación).

Pese a las polémicas y críticas que rondan a la película Sound of Freedom, quienes cuestionan también reconocen la importancia y el valor de representar la problemática de la trata de personas en el mundo.

Realidad vs. ficción (¡alerta de spoilers!) Copiado!

A continuación hacemos un repaso de la historia detrás de este filme, el cual se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos y que en nuestro país estará disponible a partir del 31 de agosto en cadenas como Cinemark y Cinépolis.

Cabe destacar que, en esta nota, mencionaremos detalles de la trama (spoilers) que podrían adelantar cómo se desarrolla la película, así que si no desea saber nada hasta verla, le recomendamos que su lectura llegue hasta aquí.

Rocío: Es la hermana en la vida real de Miguel, el niño que fue rescatado. La historia de su rapto es verdadera, solo que fue recuperada 24 horas después de su hermano, no como en la película, donde su búsqueda lleva varios días. El rastreo de Rocío en la película más bien es inspirado por la historia de un niño llamado Gardy, a quien la organización de Ballard buscó durante mucho tiempo.

Giselle: Este personaje está inspirado en una persona real: la colombiana Kelly Johana Suárez, una exreina de belleza y modelo conocida como Miss Cartagena. Ella se encargaba de engañar a los niños y a sus padres con promesas de una carrera en el modelaje, para secuestrar a los menores con fines de explotación. Fue arrestada en el 2014.

Vampiro: Es una persona real, quien trabajó junto a Ballard y cuya historia se ajustó significativamente al personaje. En el filme, Vampiro estuvo en la cárcel, algo que no pasó en la vida real; tampoco mantuvo una relación sexual con una menor de 14 años. El vínculo de Vampiro con la trata de personas fue con una víctima adulta.

Los niños en la película: Angel Studios aclaró que las historias de los niños de la película están basadas en las de diferentes víctimas del tráfico sexual, quienes han sido rescatadas por Ballard y O.U.R.

Escenas Copiado!

El rescate en la isla: Una de las escenas más impactantes de la película tiene que ver con el rescate de varios niños atrapados por una red de tráfico, quienes estaban escondidos en una isla. Esto sí sucedió durante la Operación Triple Take, que resultó en el rescate de 123 sobrevivientes, incluidos 55 menores, aunque no como se narra en el filme de que todos los secuestrados eran niños.

Asesinatos: En el filme se ve cómo Tim Ballard mató a un hombre con el fin de rescatar a un niño; esto es total ficción. Según Angel Studios, Ballard nunca ha matado a nadie, ya que su compromiso de lucha contra el tráfico de personas opera dentro de los límites de la ley.

La operación en la jungla: Sound of Freedom muestra cómo Ballard se interna solo en la jungla colombiana con el fin de encontrar a Rocío y rescatarla. Sin embargo, esto no sucedió. Lo que sí pasó fue que Ballard lideró un equipo de agentes que se hicieron pasar por médicos durante una misión en la jungla, a lo largo de la frontera de Haití y República Dominicana, que resultó en la atención médica de varios niños.

Los secuestros: Al inicio de la película se pueden ver imágenes reales de cámaras de seguridad que captaron raptos de niños en diferentes lugares, con el fin de darle mayor dramatismo a la historia. Sin embargo, los productores afirman que, aunque estos incidentes sí ocurren en la trata de personas, hay que reconocer que no representan la mayoría de sucesos.