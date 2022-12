¿Qué pasa con Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot y Jason Momoa? ¡Hay un terremoto en el universo de DC!

El universo cinemático de DC ha quedado de cabeza tras los anuncios que, este 15 de diciembre, se han reportado en distintos medios internacionales como IGN, Time, Variety, entre otros.

James Gunn y Peter Safran, quienes ahora están a la cabeza del contenido de las películas inspiradas en DC Comics (son los nuevos directores ejecutivos de la empresa), han informado que habrá grandes cambios para remozar la franquicia, siendo la salida de Henry Cavill como Superman la que más sorprende.

Henry Cavill encarna a Superman desde el 2013, cuando salió la cinta 'El hombre de acero'. (DC Comics)

A continuación, hacemos un compendio de las novedades en torno a esta saga de superhéroes.

¿Qué pasará con Henry Cavill? Copiado!

La noticia del día, sin lugar a dudas. Justo hace casi diez años, en el 2013, Henry Cavill apareció como el prospecto que le daría vida a Clark Joseph Kent en el filme El hombre de acero (2013) y su imagen como Superman empezó a proyectarse y a ganarse el cariño del público poco a poco.

La década de Cavill con la capa roja acaba pues, en una reunión privada, el propio Gunn y Peter Safran le comentaron que el rumbo de la franquicia es otro. Ahora lo que se prepara en torno a Superman es un proyecto que se centrará en los años de juventud del héroe (no será una historia de orígenes, eso sí) y se contratará a un nuevo y más joven actor, pues a sus 39 años Cavill no podría interpretar ese rol.

Aún así, Safran y Gunn no quieren “deshacerse” de Cavill y le propusieron interpretar un nuevo personaje en DC Cómics. Aún no se oficializa quién sería.

La noticia sorprende porque Cavill apareció en una secuencia posterior a los créditos del filme Black Adam (2022), el cual se lanzó hace poco, en octubre. Además, había publicado en Instagram que regresaría como el hombre de acero.

Inclusive, Cavill anunció su salida de la serie de Netflix The Witcher (2019 - presente) lo que hizo que todos entendieran que esa decisión se debía a que se dedicaría de lleno a encarnar a Superman.

“Después de todo, no regresaré como Superman”, escribió Cavill este jueves en Instagram.

“Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Son cosas que pasan. Respeto eso. James Gunn y Peter Safran tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, se lee en su mensaje.

¿Qué pasará con Ben Affleck? Copiado!

Ben Affleck ha relevado a Cristian Bale como el murciélago de Gótica. Acá en un fotograma de 'Liga de la Justicia'. (Courtesy of Warner Bros. Picture)

Desde que asumieron sus nuevas jefaturas, a comienzos de noviembre, Gunn y Safran se han estado reuniendo con los grandes nombres que han marcado la franquicia de DC en la última década.

Ben Affleck, quien debutó como Batman en la cinta Batman V Superman (2016), ha cosechado fans y detractores en partes iguales, por lo que definir su futuro es todo un tema.

Aparentemente, los nuevos jefes le propusieron a Affleck dirigir una película para la franquicia, dejando en el aire la posibilidad de que vuelva a encarnar al murciélago. Aparentemente, no existe un acuerdo en firme para que eso suceda, pero fue el tema principal de la reunión entre ambas partes.

¿Qué pasará con Gal Gadot? Copiado!

'Wonder Woman 1984' no tuvo el apoyo ni de la crítica ni del público, por lo que la gerencia corporativa de DC está repensando en quiénes dirijan sus filmes. (Clay Enos/AP)

En el papel, la actriz de Wonder Woman no está en ningún dilema. Según los reportes internacionales se mantendría en su rol de la Mujer Maravilla a largo plazo.

Eso sí: tras la catástrofe comercial y crítica que significó Wonder Woman: 1984, la directora Patty Jenkins estaría saliendo de los planes de DC. Los planes que ella tenía para una tercera cinta de la heroína Diana de Temiscira han sido destruidos por Gunn y Safre.

¿Qué pasará con Jason Momoa? Copiado!

Para muchos, la elección de Jason Momoa como Aquaman ha sido uno de los pocos puntos acertados de la corporación DC. Foto: Archivo

El intérprete de Aquaman parecía no estar en riesgos de ser expulsado de la saga. De hecho, su segunda aventura en solitario, titulada Aquaman and the Lost Kingdom, se mantiene programada para estrenarse el 25 de diciembre del 2023, tras varios retrasos de producción a causa de la pandemia.