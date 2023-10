Prime Video da miedo en octubre: Estrenará ‘Winnie The Pooh: Miel y Sangre’, ‘Masacre americana’ y más

Winnie The Pooh: Miel y Sangre, Dulces y sangrientos 16 y Masacre Americana son solo algunos de los estrenos que Amazon Prime Video preparó para octubre, especialmente dirigidos para los fanáticos del terror.

Para celebrar el décimo mes del año, esta plataforma también anunció que traerá nuevas series y películas de drama, comedia y romance; por lo que hay material para todos los gustos.

Dentro de las series que vendrán con nueva temporada destacan Harina: Perico, rezos y muerte y El espía Arrepentido. O bien, también se podrá disfrutar de algunos clásicos de Marvel, tales como Spider-Man: Sin Camino a Casa y romances como The Other Zoey.

A continuación, le detallamos de qué tratan los nuevos estrenos y cuándo verán en la aplicación:

Los estrenos de películas y series en Prime Video comenzarán el 5 de octubre y terminarán el 27 del mismo mes.

Dulces y sangrientos 16 y Rey de Asesinos - 5 octubre

En el universo de Dulces y sangrientos 16, el infame asesino de la ciudad regresa 35 años después de su primera masacre para cobrarse a otra víctima. Pero en esta ocasión, Jamie, quien tiene 17 años, viaja por accidente en el tiempo hasta 1987 y decide detener al asesino antes de que empiece con su masacre.

Rey y Asesinos, por su parte, retrata la historia de Garan, quien es parte de un grupo de sicarios internacionales a quienes contratan para acabar con el asesino más peligroso del mundo. Sin embargo, emprenden la misión para luego descubrir que ellos son los que están siendo cazados.

Rigo - 9 octubre

Esta nueva serie, original de la aplicación, cuenta la historia de un ciclista nacido para ser un ídolo. Se trata del colombiano Rigoberto Urán y su camino de persistencia para convertirse en una estrella del ciclismo. La serie, además, está inspirada en el libro RIGO, del escritor Andrés López.

Awareness y Harina: Perico, rezos y muerte - 11 octubre

La película Awareness trata sobre Ian, quien vive con su padre al margen de la sociedad. Ambos sobreviven a base de pequeños robos, gracias a la habilidad de Ian para proyectar ilusiones visuales en la mente de los demás. Pero cierto día, tras perder el control sobre sus poderes en público, dos bandos comienzan a perseguirlo.

Por su parte, la serie Harina: Perico, rezos y muerte continuará con una nueva temporada. Esta serie sigue a El Teniente, quien continúa con una vida de excesos, mientras que Ramírez se enfoca cada vez más en su carrera. La vida de estos dos policías dará un giro total, cuando investiguen la llegada de una nueva droga conectada con el pasado oscuro de Ramírez.

The Burial y Winnie The Pooh Miel y Sangre - 13 octubre

Para este día hay dos historias completamente distintas. La primera se presenta en la película The Burial, sobre un abogado que ayuda a salvar una funeraria. Este es el negocio de una familia entera, quienes tratan de no perder su trabajo ante un gigante corporativo. En el proceso, el abogado expondrá una serie de problemas complejos de raza, poder e injusticia.

En contraste, Winnie The Pooh: Miel y Sangre cuenta la historia de Pooh y Piglet, los dos amigos conocidos por sus películas animadas. Pero, en esta cinta, los personajes se han vuelto salvajes y sedientos de sangre, mientras aterrorizan a un grupo de jóvenes universitarias. Incluso persiguen a Christopher Robin, cuando varios años después de haberse ido a la universidad, regresa al Bosque de los Cien Acres.

The Other Zoey y Sayen: La Ruta Seca - 20 octubre

The Other Zoey cuenta la trama de Zoey Miller, una joven nerd que no está interesada en el amor. Su vida da un giro por completo cuando Zack, la estrella del fútbol de la escuela, sufre amnesia y confunde a Zoey con su novia.

Por otra parte, Sayen: La Ruta Seca sigue de cerca a una de las criminales más buscadas del país. Sayen llega al Desierto de Atacama siguiendo una pista. Él tiene la misión de irse en contra de Actaeon, la organización multinacional responsable por la trágica pérdida de su familia y la destrucción de múltiples ecosistemas a lo largo de Chile.

Spider-Man: Sin Camino a Casa - 22 octubre

En la tercera entrega del superhéroe de Marvel, protagonizado por Tom Holland, Spider-Man recurre a distintas situaciones desde que se reveló su identidad. Peter recurre al Doctor Strange en busca de ayuda, pero algo sale mal y el multiverso se convierte en su mayor amenaza. Ahora, Peter debe descubrir qué significa realmente ser Spider-Man.

Escape bajo fuego - 25 octubre

Esta película cuenta el drama de un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y su traductor, quienes huyen de las fuerzas especiales en Afganistán, tras filtrar una misión encubierta.

Hasta la madre con Día de los muertos, Losi, el espía Arrepentido y Masacre americana - 27 de octubre

Hasta La madre con día de los muertos es la secuela de Hasta la madre del Día de la Madre. La segunda cinta comienza con la familia San Ramón, quienes después de casi perderlo todo, están experimentando una nueva vida. Por ejemplo, Manuel mantiene vivo su negocio de cerveza artesanal, pero Francisco está deprimido por la muerte de su hermano Jorge.

En cambio, la nueva temporada de Losi, El espía arrepentido, cuenta el atentado terrorista más sangriento en la historia de Argentina. Losi, un personaje inspirado en un agente real de la Policía Federal Argentina, se mantiene prófugo cuando decide hablar públicamente con la ayuda de una famosa periodista, al mismo tiempo que los servicios de inteligencia israelí le piden investigar el mayor secreto militar argentino.

Finalmente se estrenará Masacre americana, interpretada por Jenna Ortega. En el filme, unos jóvenes tienen la oportunidad de que se les retiren los cargos de arresto por ser hijos de inmigrantes indocumentados. Para ello, deben ofrecerse como voluntarios para cuidar ancianos.