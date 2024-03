Premios Óscar: Estos son los ganadores de la edición 2024

La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Estados Unidos premia este domingo 10 de marzo lo mejor del cine, en una ceremonia que tiene lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California.

La gala de los premios Óscar 2024 inició a las 5:30 p. m. con un monólogo de monólogo inicial de Jimmy Kimmel, el presentador de esta edición.

La noche inició con la atención puesta en los principales nominado: Oppenheimer, del director Christopher Nolan, que llegó con 13 candidaturas, seguida por Poor Things, de Yorgos Lanthimos, con 11. Por su parte, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, lució 10 nominaciones y Barbie, de Greta Gerwing, aspiró a ocho estatuillas.

Da’Vine Joy Randolph se llevó el primer premio de la noche como Mejor actriz de reparto en 'Los que se quedan'. (VALERIE MACON/AFP)

Repase a continuación los ganadores los premios Óscar 2024:

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

Mejor corto de animación: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor largometraje de animación: El chico y la garza

Mejor guion original: Anatomía de una caída

Mejor guion adaptado: American Fiction