Premios Oscar 2023: ‘Everything Everywhere All At Once’ arrasó en una noche conmovedora

Los premios Oscar del 2023 reconocieron el trabajo de Everything Everywhere All At Once, película que llegaba esta noche al Dolby Theatre de Los Ángeles con once nominaciones y se consagró con grandes victorias en las categorías de mejor película, dirección, guion, y en tres de los cuatro apartados actorales.

La ceremonia dejó en evidencia la fascinación de la Academia de las Artes Cinematográficas en torno a esta historia multigénero. El filme presenta la historia de una mujer que debe atravesar universos para vencer inesperados enemigos, ya que el mundo que conoce pende de un hilo.

En este marco, la edición número 95 de la historia de los máximos premios cinematográficos tuvo distintas postales memorables, cargada de discursos conmovedores y muchas lágrimas de felicidad.

Momentos para la historia

Bailarines interpretaron la canción 'Naatu Naatu' de la cinta 'RRR' durante la 95ª edición de los Premios de la Academia. Este tema ganó la categoría de mejor canción original. Foto: AFP

El comediante Jimmy Kimmel comenzó la gala con el tradicional monólogo de bienvenida, en el que bromeó con algunas de las figuras más destacadas.

Por ejemplo, dijo que Michelle Williams debió lidiar con las estrictas indicaciones de Steven Spielberg al recrear, semificcionadamente, a la madre del cineasta en la película Los Fabelmans. Kimmel arrancó carcajadas durante su introducción, en la que aprovechó para alabar al consagrado director estadounidense, quien ha sido nominado a estos galardones durante seis décadas distintas.

Aparte, dijo que Tom Cruise sin camiseta fue una de las grandes postales de las películas nominadas, refiriéndose a su participación en Top Gun: Maverick, título postulado a mejor película. Kimmel lamentó que Cruise no estuviera presente, al igual que el director James Cameron de Avatar: El Camino del Agua.

Tras las risas, vinieron los premios. Dwayne “La Roca” Johnson y Emily Blunt presentaron la categoría de mejor película animada, donde se cumplió la profecía: Pinocho de Guillermo del Toro ganó la estatuilla “más cantada” de la noche.

Guillermo del Toro sumó un Oscar más a su ya consagrada carrera; ahora lo hace desde la categoría de mejor película animada, gracias a su versión de Pinocho. Foto: AFP

“La animación es exigente; la animación está lista para llevarla al siguiente nivel. Apreciémosla como lo que es”, expresó el mexicano, refiriéndose a su versión del clásico cuento de hadas, la cual es una profunda reflexión sobre la muerte, la guerra y la soledad.

“Mi padre ya no está en vida, pero lo llevo aquí en mi corazón y le dedico este premio”, añadió el cineasta entre lágrimas.

Después, Key Hu Quan fue más llanto que persona al recibir el Oscar por mejor actor de reparto. “Mamá, tú que estás en casa a tus 80 años: ¡gané un Oscar!”, dijo entre lágrimas. Quan interpreta a un marido viajante por multiversos en la cinta Everything Everywhere All At Once.

Ke Huy Quan estalló de alegría a la hora de dar su discurso. Foto: AFP

A él le siguió otro momento igual de emocionante: Jamie Lee Curtis ganó su estatuilla por la misma película en la categoría de mejor actriz secundaria.

“Tengo a cientos de personas detrás de mí que reciben este premio. Ganamos un Oscar todos los que hicimos esta película”, expresó, tras conseguir su primera estatuilla tras más de 45 años de carrera. De hecho, la llamada “reina del terror” nunca antes había sido nominada.

Jaime Lee Curtis ha estado sobria durante 22 años después de luchar contra la adicción. Su viaje de recuperación consigue un punto culmen con el Oscar. Foto: Captura de Pantalla

Las superestrellas hicieron una pausa para premiar el documental Navalny, un valiente filme que detalla el intento de asesinato en el 2020 del líder de la oposición rusa y excandidato presidencial Alexei Navalny, contrario a Vladimir Putin.

Otro momento especial fue cuando todo el teatro le cantó “cumpleaños feliz” al actor James Martin, protagonista del ganador cortometraje de ficción An Irish Goodbye, dirigido por Ross White y Tom Berkeley.

James Martin gozó de una cantada de "Cumpleaños feliz" por parte de todo el teatro. Foto: Captura.

James Friend, cinematógrafo de All Quiet in the Western Front, fue otro de esos talentos “no tan conocidos” que no pudo contener las lágrimas en el escenario.

Más premios

Los más de 2.000 trajes realizados para Black Panther: Wakanda Forever fueron reconocidos en la categoría de diseño de vestuario. La cinta de Marvel presentó penachos, aretes y todo tipo de accesorios que propiciaban la verosimilitud de un mundo afrofuturista permeado de referencias mesoamericanas.

Acto seguido, All Quiet in the Western Front triunfó en mejor película extranjera. El filme es un devastador relato sobre vidas arrebatadas durante la Primera Guerra Mundial, donde se expusieron a jóvenes en trincheras en una operación de exterminio en un frente alemán que apenas avanzó líneas. Es el cuarto Óscar ganado para Alemania en esta categoría.

Más tarde en la noche, el filme de Netflix también se llevaría el Oscar a mejor diseño de producción.

El director Edward Berger (izquierda) junto al actor Felix Kammerer (derecha) al recibir el premio de 'All Quiet on the Western Front'. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Pedro Pascal, la mega estrella del momento gracias a las series The Last Of Us y The Mandalorian, apareció con Elizabeth Olsen para presentar el mejor documental corto, categoría que ganó la película india The Elephant Whispers; y mejor corto animado, donde venció The Boy, The Mole, The Fox and the Horse.

Charlie Mackesy (derecha) y Matthew Freud (izquierda) recibieron la estatuilla en mejor corto animado por 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Más tarde, Avatar: El Camino del Agua consiguió el premio a mejores efectos visuales, un merecido reconocimiento. Desde que se lanzó el primer filme, en el 2009, el equipo del director James Cameron comenzó a trabajar en la factura visual que se quería para esta película, 13 años después.

Luego fue el turno de los guionistas. Primero con la categoría de libreto original, Daniel Kwan y Daniel Scheinhert se hicieron con el premio gracias a Everything Everywhere All At Once (donde eran favoritos); después en guión adaptado triunfó Sarah Polley por su adaptación de Women Talking, libro homónimo de Miriam Toews.

En mejor sonido la ganadora fue Top Gun: Maverick, película que ya había ganado el premio del sindicato de diseñadores sonoros.

Después le siguió otra categoría tremendamente disputada: la de mejor canción original. En una lucha, que tenía grandes nombres del pop como Rihanna, Mitski y Lady Gaga, la triunfadora fue Natu Natu, de RRR. Un hito para el cine de la India.

Recta final

Pasadas las 9 p. m., llegaron los platos fuertes. La recta final de premios tuvo la categoría de mejor director para calentar los ánimos.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevaron su segundo Oscar de la noche como los mejores directores, gracias a Everything Everywhere All At Once. “Queremos dedicarle esto a las madres en el mundo, a todas las madres en el mundo. Gracias a mi mamá por no aplastar mi creatividad”, dijo Scheinert al recibir el galardón.

Cumpliendo con los pronósticos, Brendan Fraser se llevó otra categoría apretada de la competencia. El intérprete de The Whale ganó en la nominación de mejor actor protagónico, donde se enfrentaba al gran Austin Butler de Elvis.

Brendan Fraser se mostró vulnerable en el escenario, reconociendo que ha tenido muchos altibajos en su carrera y quería con todo su corazón un triunfo como este. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Michelle Yeoh celebró por todo lo alto su victoria como mejor actriz protagónica. (PATRICK T. FALLON/AFP)

El gane de Fraser tiene sentido, pues la Academia siempre se ha inclinado a favorecer transformaciones corporales para esta categoría. “Así que así se ve el multiverso, por Dios”, expresó Fraser en lágrimas, quien interpreta a un hombre al borde de su muerte que intenta reconectar con su hija y saldar cuentas pendientes.

“Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente. Siento que mi vida ha sido una expedición al fondo del océano y que en la superficie siempre me han estado esperando mis hijos y mi familia”, agregó.

'Everything Everywhere All at Once' arrasó en la noche de premios. Foto: Mundocine para LN

Después siguió el turno de mejor actriz protagónica, donde Michelle Yeoh fue la favorecida. Cate Blanchett parecía favorita por Tár, pero finalmente la veterana intérprete oriunda de Hong Kong se sumó a la gran lista de victorias de Everything Everywhere All At Once.

Por tanto, el final estaba cantado: esta misma película se llevó el máximo galardón, el de mejor película. El actor Quan abrazó y besó a Harrison Ford, quien presentó la estatuilla y con quien compartió, cuando era un niño, pantalla en Indiana Jones y el templo de la perdición (1984). Más llantos y sonrisas dieron el ambiente adecuado para el término de la gala. No podía ser de otra manera.

Lista completa de ganadores

Mejor película: Everything Everywhere All At Once

Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheniert por Everything Everywhere All At Once

Mejor actor protagónico: Brendan Fraser por The Whale

Mejor actriz protagónica: Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once

Mejor película animada: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan por Everything Everywhere All At Once

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All At Once

Mejor documental: Navalny

Mejor cortometraje: An Irish Goodbye

Mejor fotografía: All Quiet in the Western Front

Mejor maquillaje: The Whale

Mejor diseño de vestuario: Black Panther: Wakanda Forever

Mejor película extranjera: All Quiet in the Western Front

Mejor documental corto: The Elephant Whispers

Mejor corto animado: The Boy, The Mole, The Fox and the Horse.

Mejor diseño de producción: All Quiet in the Western Front

Mejores efectos visuales: Avatar: El Camino del Agua

Mejor guión original: Everything Everywhere All At Once

Mejor guión adaptado: Women Talking

Mejor diseño sonoro: Top Gun: Maverick

Mejor canción original: Natu Natu de RRR.

Mejor edición: Everything Everywhere All At Once