Oscar 2023: Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan ganan categorías de mejor actriz y actor de reparto

6:30 p. m. Durante la gala de los Premios Oscar 2023, el actor Ke Huy Quan se llevó la estatuilla en la categoría de mejor actor de reparto gracias a su trabajo en Everything Everywhere All at Once, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert; cinta en la que participa el costarricense Harry Shum Jr.

Jaime Lee Curtis ha estado sobria durante 22 años después de luchar contra la adicción a los analgésicos recetados. Ella considera que su viaje de recuperación la llevó al Óscar. Foto: Captura de Pantalla

El mismo destino tuvo la veterana Jamie Lee Curtis, quien ganó en la categoría de mejor actriz de reparto por la misma cinta.

Esta es la segunda estatuilla para Everything Everywhere All at Once, pues la cinta cuenta con 11 nominaciones.

Key Hua Quan ganó mejor actor de reparto. Foto: AFP

Grande, Del Toro Copiado!

6: 15 Pinocho, de Guillermo del Toro, se llevó la estatuilla a la mejor película animada durante la edición número 95 de los premios Óscar 2023. Este premio que se veía venir gracias a la buen acogida que tuvo la cinta del director mexicano, quien con esta suma tres galardones desde el 2017.

La gala de los Óscar se realiza en el Dolby Theatre, en Hollywood, y es presentada por Jimmy Kimmel, quien arribó en paracaídas.