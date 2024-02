Película de Costa Rica triunfa en la Berlinale con Premio del Público

La película costarricense Memorias de un cuerpo que arde, dirigida por Antonella Sudasassi, se llevó el prestigioso Panorama Audience Award -Premio del Público de la sección Panorama- en el Festival de Cine de Berlín (la Berlinale), uno de los eventos cinematográficos más destacados a nivel mundial.

Este codiciado galardón, entregado por el público, destaca el impacto y la resonancia que la obra ha logrado entre los espectadores internacionales, ya que la sección Panorama presenta películas de autor que compiten por el beneplácito de la audiencia.

“Nuestros corazones se sienten muy honrados y felices. Nos emociona mucho recibir este reconocimiento porque simboliza una hermosa experiencia y una oportunidad tremenda para todo este equipo de producción que ha puesto su alma en la película”, dijo Sudasassi a Viva.

La actriz Sol Carballo es una de las tres protagonistas del filme 'Memorias de un cuerpo que arde', de Antonella Sudasassi, que tuvo buen recibimiento en el Festival de Cine de Berlín (Berlinale.de)

Un momento histórico

La película costarricense Memorias de un cuerpo que arde se estrenó el pasado 19 de febrero, cautivando a la audiencia con su temática centrada en reflexionar sobre la sexualidad en personas adultas mayores.

Esta producción, según contó Sudasassi a Viva, estuvo en su mente una vez que había finalizado la filmación de su primera película, El despertar de las hormigas. Para la cineasta, el tema de esta nueva producción era fascinante y merecía gestionar esfuerzos para hacerlo una realidad.

La sinopsis de Memorias de un cuerpo que arde es la siguiente: Ana (68), Patricia (69) y Mayela (71) nunca hablaron de sexualidad con sus madres o hermanas, tampoco con sus hijas y nietas. Fueron descubriendo a punta de imposiciones lo que significaba ser mujer.

Tras una niñez y juventud llenas de aventuras, pero también de represión y violencia, hoy pasados sus 65 años, se atreven a revelar sus secretos más íntimos.

La cinta es protagonizada por las actrices Sol Carballo, Paulina Bernini y Juliana Filloy, quienes compartieron de cerca con la directora para darle verosimilitud al relato.

“Gracias a ellas por confiarme sus historias, por romper el silencio de décadas, por tener la valentía de hablar sin tapujos”, dijo Sudasassi.

El equipo de producción de 'Memorias de un cuerpo que arde' subió al escenario de la Berlinale para recibir el reconocimiento del público. Foto: Facebook

Esta es la segunda incursión de la directora Antonella Sudasassi en Berlinale, pues en este prestigioso festival también se realizó el estreno mundial de su ópera prima El Despertar de las Hormigas, que recibió atención internacional e inclusive alcanzó una nominación a los prestigiosos Premios Goya y se convirtió en el primer filme tico en ganar en los Premios Platino.

Tras recibir el premio otorgado a Memorias de un cuerpo que arde, la directora expresó su gratitud hacia el público y destacó el compromiso de su equipo en la creación de esta obra.

“Nos emociona poder encontrarnos con el público, sentir a tantas personas conmovidas, con sus propias historias atragantadas en el pecho, con un nudo en la garganta al tratar de expresar lo que sintieron, lo que han vivido... Esas historias comunes vividas en diferentes rincones del mundo”, expresó la cineasta tica.

Se espera que muy pronto se anuncie el estreno de 'Memorias de un cuerpo que arde' en salas costarricenses. (Berlinale.de)

Según la organización de la Berlinale, la sección Panorama “toma el pulso del cine internacional contemporáneo. Aquí un público amplio y curioso puede descubrir películas que ofrecen fricción y proporcionan material para el debate. La selección de películas es a la vez una invitación y una exigencia a ver el cine desde una perspectiva diferente”.

Con el anuncio del premio para el filme costarricense, también se comunicó que el Panorama Audience Award en la categoría documental fue otorgado a No Other Land, filme dirigido por Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor.

En Panorama también se presentaron los largometraje All Shall Be Well (China), Andrea Gets a Divorce (Austria), Betânia (Brasil) y Between the Temples (Estados Unidos), entre otras.

Para la tica, haber recibido el beneplácito del público ante estas producciones significa un impulso para su carrera como directora.

“Yo me siento increíblemente feliz de recibir este reconocimiento. Ya haber estado en la sección Panorama ha sido una gran experiencia, pero el premio definitivamente es la cereza del pastel a todo lo que hemos vivido”, manifestó.

La Berlinale 2024 arrancó el pasado 15 de febrero y terminará el próximo domingo 25 con el anuncio del resto de ganadores del festival.

Otras producciones costarricenses que en el pasado se presentaron en la Berlinale fueron El camino (2008) de Ishtar Yasin y Princesas Rojas (2013) de Laura Astorga.

Memorias de un cuerpo que arde es una coproducción entre la productora costarricense Substance Films y la española PlayLab Films. Además, recibió el fondo nacional El Fauno, Ibermedia y contó con fondos del Instituto Catalán de Empresas Culturales, según detalló el Centro de Cine.