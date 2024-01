Película tica ‘Memorias de un cuerpo que arde’ tendrá su estreno mundial en la Berlinale

La película costarricense Memorias de un cuerpo que arde, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín, confirmó la organización en su página web.

La obra, de la directora Antonella Sudasassi, retrata la sexualidad en mujeres mayores de 65 años. “Es un documental creativo que busca reflexionar sobre la sexualidad en la vida adulta. En otras palabras, ellas me cuentan en el filme sus historias más íntimas, de cómo han vivido y cómo viven su sexualidad”, había explicado Sudasassi en una entrevista con La Nación.

De acuerdo con el sitio del festival, el filme retrata “la represión y los tabúes que han moldeado la imagen de mujer de Ana (68), Patricia (69) y Mayela (71). Sus historias se combinan poéticamente para formar un caleidoscopio de recuerdos, secretos y anhelos que se encarnan en el cuerpo de otra mujer”.

La actriz Sol Carballo es una de las tres protagonistas del filme 'Memorias de un cuerpo que arde', Antonella Sudasassi, que se estrenará en el Festival de Cine de Berlín. (Berlinale.de)

La cinta es protagonizada por las actrices Sol Carballo, Paulina Bernini y Juliana Filloy.

La Berlinale, como también se le conoce al encuentro del sétimo arte, se realizará en Berlín, Alemania, del 15 al 25 de febrero. Memorias de un cuerpo que arde se estrenará en la sección Panorama, la segunda en importancia del festival.

“Panorama toma el pulso del cine internacional contemporáneo. Aquí un público amplio y curioso puede descubrir películas que ofrecen fricción y proporcionan material para el debate. La selección de películas es a la vez una invitación y una exigencia a ver el cine desde una perspectiva diferente”, explicó la organización en su web.

La directora de cine costarricense Antonella Sudasassi participará con una obra suya por segunda vez en la Berlinale. (Albert Marín)

Esta sección entrega el Premio del Público Panorama al largometraje y documental más popular. Por lo tanto, como es el público el que vota, se considera uno de los galardones más importantes.

En Panorama también tendrán su premier filmes como All Shall Be Well (China), Andrea Gets a Divorce (Austria), Betânia (Brasil) y Between the Temples (Estados Unidos), entre otras.

Esta es la segunda vez que una producción de Sudasassi figura en la Berlinale, ya que en el 2019 compitió por el premio GWFF Best First Feature Award, con El despertar de las hormigas.

Otras producciones costarricenses que en el pasado destacaron en el encuentro, fueron El camino, de Ishtar Yasin -que participó en Berlín en el 2008- y Princesas Rojas, de Laura Astorga.

La cinta El camino fue seleccionada en la sección Forum -que reúne a los nuevos directores del mundo-, mientras que en el 2013 Princesas Rojas compitió en la categoría Generation 14plus.