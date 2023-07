‘Oppenheimer’: Christopher Nolan se atreve a retratar a los artífices de la bomba atómica

Hace dos años, cuando se anunció la película Oppenheimer (2023), se publicó un póster en el que se veía el humo de la explosión atómica abrazando el título del largometraje, en medio de la nada. No se veían cadáveres ni personajes. Solo devastación.

Aquella publicidad dejó en el aire muchas preguntas sobre cómo el director Christopher Nolan dirigiría el filme. ¿Tendría una mirada sobria hacia la hecatombe nuclear que significó la vida de 66 mil personas y las heridas (físicas y emocionales) de otras 69 mil?

Esta duda se asoma nuevamente en vísperas al gran estreno comercial en Costa Rica, este 20 de julio. Una develación que compartirá con Barbie, otra producción que se asoma poderosa en cartelera.

Si nos dejamos guiar por el título del filme Oppenheimer, todo parece indicar que la mirada estará puesta en el director del proyecto Manhattan, aquel destructivo plan que acabó con tantas vidas en el ya lejano agosto de 1945.

¿Cuál será el resultado? Pues estamos a poco tiempo de conocer cómo Nolan retratará al artífice de uno de los más determinantes (y lamentables) hechos de la historia del siglo XX.

Desgranando a los personajes Copiado!

Christopher Nolan, director inglés que había sido prácticamente conocido por sus filmes lejanos a cuestiones políticas, había tenido en Dunkirk (2017) su primer acercamiento a una historia con tintes políticos, al retratar la batalla librada en ese territorio francés.

Después de Tenet (2020), filme de ciencia ficción, el cineasta quiso volver al terreno político y hacerlo en grande. Así lo hizo con la adaptación del libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, publicación del 2005 escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

'Oppenheimer' fue grabada con la más alta tecnología de cámaras, ya que Nolan quiere ofrecer la mejor experiencia en sala de cine. Foto: Warner Bros.

Inspirada en ese material base, la película contará la historia (poco conocida, según las notas de producción del filme) de Julius Robert Oppenheimer, el físico que es recordado como el “padre de la bomba atómica”, un mote que nadie, en su sano juicio, desearía tener.

Para contar su crónica de vida, hay un gran reparto de fondo. El filme cuenta con el actor irlandés Cillian Murphy en el rol protagónico.

Cillian Murphy comparte pantalla con Matt Damon, quien encarna a uno de los altos mandos del ejército que seleccionó a Oppenheimer para encabezar el plan. Foto: Warner Bros

El intérprete, quien previamente trabajó con Nolan en tres películas de El Caballero de la Noche, así como en El Origen (2011) y Dunkirk, expresó en una entrevista a The Guardian que tuvo que leer mucho para interpretar el papel.

“Me interesa el hombre y las consecuencias que tuvo inventar la bomba atómica para su individualidad. La mecánica de esto, de cómo hacer una bomba, no es realmente importante para mí. No tengo la capacidad intelectual para entenderlo y tampoco la película va sobre eso”, dijo Murphy.

El actor dijo que siempre le han fascinado los personajes contradictorios como Oppenheimer y lo comparó con Thomas Shelby, su personaje protagónico de la exitosa serie de televisión Peaky Blinders.

“Estos personajes contradictorios son fascinantes. Tommy Shelby también es una completa contradicción”, contó Murphy. “La gente se identifica con eso, porque todos andamos con estas ideas contradictorias coexistiendo en nuestras cabezas”, agregó.

Esta es una comparación física entre Cillian Murphy y el Oppenheimer de la vida real. Foto: WB

Más roles Copiado!

Otro personaje protagónico en el filme es el de Katherine Oppenheimer, la esposa del físico, que en esta película será interpretada por la actriz Emily Blunt.

Por su parte, Matt Damon encarna al general Leslie Groves, quien eligió a Oppenheimer para liderar el famoso Proyecto Manhattan.

También destaca la actriz británica Florence Pugh en el papel de Jean Tatlock, la psiquiatra y amante del protagonista. Por su parte, Robert Downey Jr. encarnará a Lewis Strauss, un millonario que luchó por revocar las credenciales de seguridad de Oppenheimer.

Gary Oldman tiene el rol de Harry S. Truman, el presidente norteamericano que decidió hacer uso de la bomba atómica.

Finalmente, el actor Jack Quaid es el encargado de interpretar a Richard Feynman, un intelectual que fue parte del proyecto Manhattan.

A sus 52 años, Christopher Nolan asume un gran reto en su carrera fílmica. Foto: Chris Pizzello/Invision.

Aparentemente, Nolan se interesó en la historia de la bomba atómica debido a los personajes y sus particularidades.

Charles Roven, productor habitual de este director, le propuso la adaptación del libro y lo convenció.

“Conozco a Chris desde hace casi 20 años. Estábamos disfrutando de un fin de semana juntos y mencioné esta idea. Al hablar al respecto, Chris dijo: ‘bueno, déjenme leer el libro’.

A los días, Nolan regresó y dijo: ‘estoy interesado en hacerlo’”, contó el productor al portal ScreenRant, subrayando que le interesaban las contradicciones de todos los protagonistas de aquel momento histórico.

Para conocer cuál fue el resultado final de todo ese trabajo de producción, puede ver Oppenheimer a partir del 20 de julio en su circuito de cine preferido.