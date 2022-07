‘Peaky Blinders’ y de cómo Cillian Murphy se convirtió en un actor triple A

A Cillian Murphy le luce la boina y el cigarro. También, el corte de cabello rapado que es parte de su caracterización como Thomas Shelby, el líder del clan de gángsters que da nombre a la serie de Netflix Peaky Blinders, recién terminada.

No es casualidad que “cillian murphy haircut” sea una de las búsquedas más frecuentes registradas en Google Imágenes. Su rostro como referente de Peaky Blinders se ha convertido en todo un ícono, fuente de cosplays, memes y, por supuesto, de un culto que ha crecido paulatinamente a lo largo de sus seis temporadas.

Hay un antes y un después para el irlandés tras el fin de esta serie, la cual lo consagra como un actor de primera línea.

Con su inseparable boina, Thomas Shelby se convirtió en un ícono de la cultura pop gracias a 'Peaky Blinders'. Foto: BBC

Fama creciente Copiado!

Peaky Blinders se estrenó en BBC 2 en el ya distante 2013 y su primer gancho fue ofrecer una saga de gángster hiperestilizada, con mafiosos que parecían sacados de un catálogo de modelos y de salón de belleza.

Allí fue como conocimos a los miembros del clan Shelby, quienes portan cuchillas de afeitar cosidas en sus sombreros. Su líder, Thomas, tiene ambiciones para su familia que van mucho más allá de la red de apuestas de carreras de caballos que dirige al comienzo de la serie. Tommy es un tipo inteligentísimo, cuya hambre por poder es el jugo del que se bebe durante las seis temporadas.

Murphy sabía que quería un papel “real”. Desde antes, había tenido buenas apariciones, especialmente bajo las órdenes del director Christopher Nolan, quien utilizó su sobria expresión facial para ser El Espantapájaros en Batman Inicia, así como para otros crudos papeles como ocurrió en El Origen y en Dunquerque.

Cillian Murphy en una escena con Leonardo Di Caprio en el filme 'El Origen'. Foto: Archivo

También, era recordado como villano de In Time y por su potente interpretación en El viento que mece la cebada, pero parecía que su imagen era más cercana a “ahí está aquel actor” que a decir “ahí está Cillian Murphy”. Peaky Blinders apareció en su vida para cambiar esa impresión.

“Tuve una ligera duda de hacer a Thomas porque en realidad nunca había interpretado ese tipo de personaje hipermasculino físicamente imponente”, le dijo Murphy al portal EW. “De hecho, probablemente había interpretado todo lo contrario hasta ese momento. Pero sabía que era un material increíble y tenía claro que era un regalo de un papel, solo necesitaba convencerlos de que podía hacerlo y yo podría trabajar para convertirme en ese personaje físicamente imponente”.

Aún así, el actor no confunde vida. “Él es un soldado condecorado de la Primera Guerra Mundial y yo un cobarde”, aseguró en otra ocasión, en una entrevista replicada por el periódico El Universal.

Para Murphy, justo allí reside la riqueza de interpretar a este personaje por nueve años: en no encontrar cosas en común, sino puntos distantes que pudieran probar sus capacidades.

“Tommy es implacable, nunca come; yo no tomo whisky, él sí; a mí me gusta dormir, a él no; yo no fumo y él lo hace”, reflexiona.

Incluso, Murphy era vegetariano antes de interpretar a Thomas, pero debió asumir ese cambio de dieta. “Fui al gimnasio, comí proteína porque él es rudo y yo no lo soy. Necesitaba hacerlo bien”, relató.

La elegancia de Cillian Murphy lo ha convertido en candidato para ser el próximo James Bond. Foto: BBC

El mismo actor no ha escondido la sorpresa que le ha provocado su popularidad. “Éramos un pequeño programa en BBC 2 y la BBC no gasta mucho dinero en publicidad. Me di cuenta del ascenso de la serie cuando fuimos al estreno de la temporada 3 en Birmingham y había miles de personas allí vestidas como Peaky Blinders”.

“Obviamente, se trata de esa ciudad y es de allí, por lo que es especial, pero al mismo tiempo, había gente de todo el mundo celebrando fiestas con temáticas Peaky Blinder y bodas Peaky Blinder y había todas estas tiendas y bares emergentes haciendo homenajes. Para mí, entre las temporadas 2 y 3 fue realmente cuando comenzó a convertirse esto en un fenómeno y de paso mi rostro”, dijo el irlandés a The Guardian.

Su mirada turbia, que provoca que todos volteen a ver cuando Thomas entra a una habitación, le ganó ese terreno de respeto. Ahora, su carrera parece ir hacia las alturas, pues incluso ha sido uno de los nombres repetidos cuando se comenta quién podría encarnar al nuevo James Bond.

La opción es más que buena, en especial considerando que sus 46 años lo ponen en un rango etario ideal para encarnar al mítico personaje.

Pero fuera de esa opción, Murphy se encamina hacia el proyecto que de seguro lo enviará a la temporada de premios. Se trata, nada menos, que del biopic Oppenheimer, cinta basada en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Su estreno está pactado para el 21 de julio de 2023.

Cuando llegue ese momento, su percepción será diferente. Posiblemente, al toparse el póster de la película, la mayoría dirá: “mirá, es el de Peaky Blinders”.