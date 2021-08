‘Matrix 4′ ya tiene título, tráiler y fecha de estreno

Desde el 2003 los actores Carrie-Anne Moss Keanu Reeves, no interpretaban a Trinity y Neo, en 'The Matrix'.

The Matrix: Resurrections, así se titula la cuarta película de la saga de ciencia ficción protagonizada por Keanu Reeves y que llegará a los cines el 22 de diciembre de este 2021. Fue la propia productora Warner Bros. la que hizo el gran anuncio durante su participación en la CinemaCon que se lleva a cabo en Las Vegas.

De acuerdo con medios internacionales, la información que Warner Bros. presentó en dicha feria de negocios relacionados con el cine, confirmó además la participación de los actores Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, como protagonistas.

También se mostró, pero solo para los asistentes a la CinemaCon, el primer tráiler de la producción; sin embargo, aunque no se ha hecho público, se han filtrado algunas imágenes por lo cual medios como El Comercio de Perú y Marca, han realizado comentarios sobre el video.

“Con incontables referencias a Alice in Wonderland, incluida la canción White Rabbit de Jefferson Airplane, este clip de The Matrix: Resurrections presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad. Con el enigmático aroma típico de The Matrix, este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular”, escribió Marca.

El Comercio afirma que en el adelanto se ve al actor Neil Patrick Harris conversando con Keanu Reeves. “Todo situado en un futuro cercano a San Francisco. Al parecer, el personaje de Neo ya no está en un mundo monótono, el igual que su primer yo en la película de 1999″, explica el diario.

“‘¿Estoy loco?’, pregunta Neo. ‘No usamos esa palabra aquí', dice el terapeuta, personaje interpretado por Harris. Luego, el protagonista entra en contacto con Trinity (Carrie Anne Moss) y le pregunta si se conocen”, agrega El Comercio.

Según el periódico, en la siguiente toma se muestra a Neo transformado en un anciano, mientras que el personaje de Morfeo se le aparece para decirle que es “hora de volar”.

Matrix: The Resurrection, que le da continuidad a The Matrix (1999), The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions (ambas de 2003), es dirigida por la cineasta estadounidense Lana Wachowski.