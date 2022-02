Marvel locura: vea los adelantos de ‘Dr. Strange 2′ y ‘Moon Knight’ lanzados durante el Super Bowl

El Super Bowl no es solo es cuestión de fútbol americano: los grandes estudios de cine y televisión tienen su cuota para los fans que esperan que durante el juego se estrenen los adelantos de sus series y películas favoritas. Así ocurrió en la previa del partido de este domingo 13 de febrero, cuando el segundo tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness fue revelado.

“Cada noche tengo el mismo sueño y después, la pesadilla comienza”, dice Strange (Benedict Cumberbatch) al inicio del video que dura 2:16 minutos y en el cual se ven diferentes escenas de la locura que se desata cuando él abre las puertas entre los universos en el próximo estreno de Marvel Studios.

Dr. Strange Marvel también reveló el póster oficial del filme 'Dr. Strange in the Multiverse of Madness'. (Twitter)

Una vez más se ve a Wanda Maximoff (Scarlet Witch, interpretada por Elizabeth Olsen) aparecer no solo su opinión a Strange sobre el multiverso, sino increpándolo.

El filme sigue la historia del hechicero que intenta reparar lo que causó el hechizo de fractura del multiverso que lanzó en Spider-Man: No Way Home. Además, la película se ubica temporalmente después de las series WandaVision y Loki.

El adelanto muestra cómo a Stephen Strange se le cobra abrir la puerta a los universos y es arrestado y llevado a una especie de rendición de cuentas que paralizó a más de un fan, pues Strange habla con un personaje que si bien no puede verse por completo, sí suena como el Profesor X, aparición que de confirmarse llevaría finalmente a los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Una voz misteriosa (y que suena a la del actor Patrick Stewart, quien dio vida a Charles Xavier en los filmes de X-Men) habla con Strange en una escena del trailer. Además, la silueta del personaje se asemeja también a la del veterano actor.

Otras apariciones en el tráiler son las de personajes como América Chávez, Mordo y, por supuesto, Wong. Dr. Strange in the Multiverse of Madness es dirigida por Sam Raimi.

Moon Knight

Otro de los avances que se estrenaron este domingo en el Super Bowl fue el de la serie Moon Knight, que se dice promete ser la serie promete ser la serie más violenta de Marvel Studios hasta la fecha.

La producción, que es protagonizada por Oscar Isaac, sigue la historia de Marc Spector, un hombre con problemas para dormir que es poseído por Khonshu, dios egipcio de la luna que le otorga poderes.

Moon Knight se estrenará en la plataforma Disney + a finales de marzo.