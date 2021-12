¿Qué nos revela el ‘teaser’ de ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) es uno de los estrenos más esperados del próximo año y su avance ha revelado mucho más sobre este hechicero.

- Elizabeth Olsen aparece en su papel de Scarlet Witch (Wanda), justo después de lo ocurrido en la serie de WandaVision.

- Doctor Strange Supreme, de la serie animada What If...? aparece por primera vez.

- Aparece América Chávez por primera vez en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Dr. Strange Benedict Cumberbatch repite en el papel de Dr Strange en la secuela de la película de Marvel. (Captura de video)

- La secuela dirigida por Sam Rami se estrenará el 6 de mayo de 2022.

- Strange contará con tres aspectos alternativos: dos de ellos su forma astral y Defender Strange.

- Strange enfrenta a un monstruo llamado Gargantos.

Lo que se dice, pero no está comprobado

- Tom Cruise es una variante de Tony Stark.

- Tobey Maguire regresa como Spider-Man.

- Chris Evans vuelve como la variante Captain Hydra.

- Patrick Stewart vuelve como Profesor X.

- Wanda lucharía contra Profesor X.

- Loki, Mobius y Sylvie hacen su aparición.