‘Los 4 Fantásticos’: Marvel le regaló a sus fans para San Valentín la noticia que más esperaban

En plena celebración del Día de San Valentín, Marvel le dio un regalo muy especial a los seguidores de Los 4 Fantásticos: el anuncio de los actores que encarnarán a Reed Richards, Ben Grimm y los hermanos Susan y Johnny Storm en la próxima película sobre estos héroes.

Con un tierno mensaje en sus redes sociales, acompañado por una curiosa imagen al estilo de caricatura, Marvel confirmó que Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn serán los protagonistas de esta nueva entrega, que es la tercera encarnación de los héroes en el cine y la primera dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“¡Feliz Día de San Valentín de la primera familia de Marvel!”, fue el posteo que hizo el estudio y donde etiquetó a los actores, disipando los rumores que hace meses circulaban sobre el reparto.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Pascal encarnará a Reed Richards/Mr. Fantástico, Kirby será Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn será su hermano Johnny Storm/Antorcha Humana y Moss-Bachrach hará lo propio con Ben Grimm/La Mole.

De esta manera, los cuatro actores saltan en grande al cine de superhéroes, tras haberse hecho muy populares por su trabajo en series de televisión. Pascal lo hizo en Game of Thrones, The Mandalorian y The Last of Us. En el caso de Kirby por su participación en The Crown, mientras que Quinn por su papel en Stranger Things y Moss-Bachrach en The Bear.

Además, el medio estadounidense agregó que el filme se estrenará en julio del 2025. El director es Matt Shakman (Wanda Vision) y aunque el borrador del guion fue escrito por Jeff Kaplan e Ian Springer, la última versión es obra de Josh Friedman (Avatar: The Way of Water).