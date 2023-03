Fiebre por Pedro Pascal: ¿por qué el actor es tan aclamado en redes sociales?

Actualmente, hablar del actor Pedro Pascal es sinónimo de éxito y prestigio en Hollywood. El actor de origen chileno protagoniza, además de The Last Of Us, la tercera temporada de The Mandalorian y está en tendencia en redes sociales con memes y entrevistas dejando de qué hablar entre sus fans.

A raíz de las exitosas series, sus seguidores aumentaron y le declararon su amor, tanto así que el chileno pasó a primer plano en lo más alto de Hollywood. En la alfombra champagne de la edición 95 de los premios Óscar, el intérprete chileno se pronunció al respecto.

“Disfruto el momento (risas). Nunca me lo imaginé, era siempre mi fantasía, ser objeto de deseo, me miraba en el espejo haciendo poses a los 7 años, pero no aprendí nada”, dijo Pedro Pascal a la cadena TNT.

“Salir de mi apartamento y ver un póster donde yo aparezco al lado de mi casa, es todo lo que uno puede pedir”, reconoció pascal mientras estrenaba The Mandalorian. Además, en una ocasión durante una entrevista el actor mencionó entre bromas que “no sé que le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo. Que se enfoquen en Harry Styles, ¿qué les pasa?”.

¿Quién es Pedro Pascal? Copiado!

Hijo de José Pedro Balmaceda, un médico especialista en reproducción, y de Verónica Pascal, una psicóloga infantil y prima de Andrés Pascal Allende, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile. Motivo por el cual la familia Balmaceda Pascal debió esconderse en la casa familiar tras el golpe militar de Pinochet que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.

Pedro Pascal nació en chile pero se mudó con su familia a Estados Unidos cuando era un bebé. (La Prensa Gráfica)

Los Balmaceda Pascal terminaron pidiendo asilo en la embajada de Venezuela, y finalmente partieron junto a sus hijos Javiera y Pedro, que en ese entonces tenían 3 y 1 años, respectivamente, a Dinamarca y luego a San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Años después llegarían otros dos hijos al hogar, Nicolás y Lucas Pascal.

Pedro se mudó a Nueva York en 1993, donde estudió Arte Dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Mientras estudiaba, su padre estuvo involucrado en un escándalo en la clínica de fertilidad del condado de Orange que dirigía.

El actor chileno Pedro Pascal estudió Arte Dramático en la Orange County High School of the Arts y la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. (La Prensa Gráfica)

Vida en Estados Unidos Copiado!

Pedro Pascal sorprendió en su papel de anfitrión en el famoso programa Saturday Night Live. Durante su monólogo, el actor habló de su llegada y de las razones que lo llevaron a vivir en Estados Unidos. “Mi familia fue valiente, sin ellos no estaría aquí, en este maravilloso país. Y, ciertamente, no estaría parado aquí contigo toda esta noche”, comentó el actor.

“Todavía me estoy acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un hombre me paró en la calle y me dijo que su hijo ama The Mandalorian... lo siguiente que recuerdo es estar en una videollamada con un niño de seis años que no tenía ni idea de quién soy porque mi personaje utiliza un casco durante toda la serie”, explicó Pascal.

@filonews ⭕️ Pedro Pascal habló de su historia familiar en #SaturdayNightLive 🔻 🇨🇱 El actor, que nació en Chile, recordó sus raíces al hostear famosísimo programa humorístico: "Naci en #Chile y a los nueve meses, mi familia tuvo que escaparse por la dictadura de Pinochet". 💬 "Fueron muy valientes en traernos a mí y a mi hermana aquí a EstadosUnidos. Si no fuera por ellos no estaría en este maravilloso país". 🎬 Pascal también llevó una remera con la bandera de Chile y habló en español como guiño a la audiencia. Actualmente el actor se encuentra en un gran presente laboral, protagonizando #TheLastOfUs y formando parte de la IMPORTANTÍSIMA franquicia de #StarWars con "El Mandalorian". 📲 ¡Dale play al video y escuchá el monólogo de apertura de @PascalIsPunk en @NBCSNL! 💥 #PedroPascal #SNL #TheLastOfUs #TLOU #TV #CineYSeries #FiloNews ♬ sonido original - Filo.news

La ‘Pedropascalitis’ en redes sociales Copiado!

En pleno 2023, cada palabra que Pedro Pascal dice y cada look que luce es analizado por millones de personas en todo el mundo. Como prueba, el auténtico fenómeno viral en el que se han convertido cinco simples palabras que el actor pronunció en español.

“¿Qué cinco palabras en español te gustaría enseñar a Grogu?”, le preguntó en TikTok una fan de The Mandalorian, la serie en la que interpreta a Din Djarin, un personaje que precisamente debe cuidar a un huérfano muy particular llamado Grogu.

“yo te quiero mucho, papi” 🥹 pic.twitter.com/lDtddqTK44 — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) March 17, 2023

“Yo te quiero mucho papi”, respondió Pascal en la cuenta de TikTok de Star Wars, cuyo video acumuló cerca de un millón de “me gustas” en menos de un día. Además, el actor chileno convirtió en meme junto al actor norteamericano Nicolas Cage.

La película de la que salen los memes es The Unbearable Weight of Massive Talent, la cual es protegonizada por Pascal y Cage con un estreno en el 2022 por Amazon Prime Video. A continuación le compartimos algunos memes elaborados por los fanáticos.

