View this post on Instagram

"And all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon" ▵ El concierto de @rogerwaters fue el concierto del año y uno de los mejores conciertos que hemos podido presenciar en suelo costarricense. El sueño de muchos ha sido cumplido y así como todos unidos cantamos parte del repertorio de la emblemática banda @pinkfloyd por parte del que fue su bajista, Roger Waters, no debemos olvidarnos de la última línea de una de sus canciones: "Together we stand, divided we fall". 🤝 Roger Waters in Costa Rica, 24/11/18 ⚒🐷▵ 🇨🇷 #RogerWaters #StayHuman #Rock #RogerWatersCR #Resist #Psychedelic #Peace #Love #Hippie #PinkFloyd