Another Round (Otra ronda), trata sobre el pacto de cuatro maestros cansados del mundo que pasan los días borrachos en un “experimento” poco científico. Ganó el premio Óscar a la mejor película internacional por encima de Better Days (Hong Kong), Collective (Rumania), The Man Who Sold His Skin (Túnez) y ¿Quo Vadis, Aida? (Bosnia).