“Fue muy fuerte porque yo, aunque en algún momento hice deportes, no era constante ni deportista. Entrenar con ellos fue muy duro, pero se los agradezco demasiado porque compartir con Hanna y Bryan fue una experiencia que no la cambio por nada; no solo son grandes deportistas, sino que también son grandes personas que me tuvieron mucha paciencia”, agregó Villalobos.