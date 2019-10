“Entonces, bueno, yo creo decirle a la gente que sí vale la pena luchar. Yo no soy perfecta y la película lo deja claro. He comprendido que si no yo hubiera pasado por todo lo que pasé quizá yo no sería la que soy y las personas no se identificarían conmigo. No tengo un poder especial, soy una mujer como todas”, finalizó.