Si la vida no es un cuadrilátero, si los momentos no son rounds, si las dificultades no son caídas en la lona, ni las cuentas regresivas oportunidades para levantarse, al final de lo menos que se habló fue de boxeo. Hanna Gabriel bajó la guardia, dejó de lado la imagen de mujer fuerte, empoderada, con músculos tonificados hasta en el alma, para confesar momentos de fragilidad y temor antes de levantarse como la luchadora en que ha convertido.