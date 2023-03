Ke Huy Quan: el niño que Hollywood marginó hoy se alza con un premio Óscar

La historia la hemos escuchado antes. Acompañando a su hermano a una audición para el elenco de Indiana Jones y el templo de la perdición (1984), terminó siendo Ke Huy Quan quien se quedó con el papel que sería su taquillero debut en cine. Tenía doce años.

Su segunda película fue Los Goonies”(1985), otro clásico ochentero. Con semejante lanzamiento, el popular niño actor parecía tener Hollywood a sus pies. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que el panorama era muy diferente: los papeles para intérprete asiáticos resultaron escasos y a partir de 1992 optó por una carrera tras las cámaras, porque frente a ellas las oportunidades no llegaron.

Tres décadas después obtendría su revancha: a los 51 años, el actor goza de un aplaudido regreso que además lo hizo ganar el Oscar a Mejor Actor Secundario por su papel en Everything Everywhere All At Once (2022). Estrenada en Costa Rica en setiembre del año pasado, la cinta nominada a 11 premios de la Academia lo ha llevado a ser alabado en el orbe.

Ke Huy Quan ganó como mejor actor de reparto en los Oscar 2023. Foto: AFP

Ke Huy Quan dijo adiós al cine luego de actuar en El hombre de California (1992), una olvidada comedia que protagonizaba otro actor actualmente nominado al Oscar y que también disfruta un aplaudido retorno a la primera plana: Brendan Fraser. Y con la excepción de dos películas hongkonesas que no tuvieron mayor repercusión, su carrera estuvo mayormente en el plano de la producción. Estudió cine y adquirió prestigio como coreógrafo de escenas de acción en películas como X-Men (2000). También fue asistente de dirección de Wong Kar-wai en la maravillosa cinta 2046 (2004).

Pero sus ganas de seguir en la la actuación nunca lo abandonaron. Fue el éxito de taquilla de Locamente enamorados (2018) lo que lo llevó a intuir que el panorama en Hollywood había cambiado y los actores asiáticos estaban teniendo nuevas oportunidades en cine y TV.

Ke Huy Quan destaca en la película 'Everything Everywhere All at Once'. Foto: Captura de pantalla

La película lo motivó a volver a contratar un agente y el resto de la historia parece una película por derecho propio: a las dos semanas le ofrecieron audicionar para el nuevo proyecto de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert, dupla conocida como los Daniels, quienes llevaban meses tratando de encontrar al actor indicado para interpretar a Waymond Wang, el esposo de una mujer llamada Evelyn (Michelle Yeoh, candidata al Oscar) que debe recorrer varios multiversos para salvar el mundo y también restablecer la tensa relación con su hija Joy (Stephanie Hsu, también nominada).

El proceso de llevar el filme a la pantalla tardó años. Y aunque su regreso oficial como actor fue en la película de Netflix Ohana: Un magnífico tesoro (2021), fue su rol en la película de los Daniels la que lo llenó de elogios y premios. Ya ha ganado galardones como el Globo de Oro y el Critics Choice, además del reconocimiento de asociaciones de críticos de Los Angeles, Nueva York, Atlanta, Chicago y Boston, entre otras.

'Everything Everywhere All at Once' ha sido de las cintas más elevadas de esta temporada. Foto: Mundocine (Tomada de Instagram)

Ahora, Hollywood sí está a sus pies. Y los proyectos se van acumulando: volvió a trabajar de nuevo con Michelle Yeoh en la serie de Disney+ American Born Chinese, que debutará este año. También estará en la segunda temporada de Loki, de la misma plataforma; y acaba de rodar la nueva película de los hermanos Joe y Anthony Russo (Avengers: Endgame), titulada The Electric State.