Según los datos de las publicaciones, Joker se convirtió en la sétima película del 2019 en superar dicha meta. Antes lo habían hecho Spider-Man: Far From Home, Aladdin, The Lion King, Captain Marvel, Avengers: Endgame y Toy Story 4. Esto significa que es la primera cinta que no pertenece a Disney o a Marvel en alcanzar la ansiada meta; además, es la primera producción exclusiva para mayores de edad en lograrlo.