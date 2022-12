‘Indiana Jones 5′: vea a un envejecido Harrison Ford listo para su última aventura

El esperado tráiler de la nueva película de Indiana Jones finalmente llegó. Se trata de la quinta entrega de la franquicia, titulada Indiana Jones and the Dial of Destiny, que marca el regreso de Harrison Jones como el aventurero Dr. Jones, ahora a sus 80 años.

Tras años de retrasos y de mucha expectativa, LucasFilm publicó este 1. de diciembre el primer vistazo a esta producción que está pactada para estrenarse el 30 de junio de 2023.

La nueva historia plantea una secuela directa de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008).

Harrison Ford vuelve a su inconfundible rol del Dr. Jones a sus 80 años. Foto: Lucas Film

Cabe destacar que esta es la primera película de Indiana Jones que no está dirigida por Steven Spielberg, sino que en la silla del director estará James Mangold, a quien muchos recuerdan por su dramática adaptación de Logan (2017).

Mads Mikkelsen nació para ser el villano perfecto

Además de Harrison Ford, Mangold cuenta con un elenco jugoso donde destaca Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen y Boyd Holbrook como nuevos personajes. Además, destaca que John Rhys-Davis volverá a su rol como Sallah, querido personaje que apareció en las entregas Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (1981) y Indiana Jones and the Last Crusade (1989).

Mads Mikkelsen sería el antagonista en esta nueva película. Foto: TW

Si bien no se aclara demasiado sobre la trama de la película, el adelanto destaca que en algunos pasajes Ford aparece con un notable rejuvenecimiento logrado a través de herramientas digitales. Lo anterior ha hecho pensar a los fans que habrá saltos en el tiempo durante la historia del filme.