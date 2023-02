‘I Wanna Dance With Somebody’: Whitney Houston llega al cine para cantar y sufrir

Su voz, privilegiada como pocas, la llevó a convertirse en una de las máximas estrellas de la música de todos los tiempos, vendiendo más de 200 millones de discos en todo el mundo. Con una vida y carrera intensa, con múltiples altos y bajos, Whitney Houston encontró un imprevisto y trágico final la noche del 11 de febrero de 2012, en las horas previas a la entrega del Grammy.

Ella fue encontrada inconsciente en su habitación del hotel Beverly Hilton, de Los Angeles, sumergida en su tina de baño. Murió horas más tarde producto de la combinación de una condición cardíaca y consumo de cocaína.

Una década ha pasado desde aquel momento y su impacto en la cultura popular está lejos de ser olvidado.

Es por eso que el productor Clive Davis, quien fue clave en la carrera de Houston y catalogado como el hombre que la lanzó a la fama, en conjunto con la familia de la cantante, presentan esta semana en salas mundiales el filme Quiero bailar contigo, que pretende revelar muchos secretos de su vida.

La vida detrás de ‘La Voz’ Copiado!

En el filme 'Quiero bailar contigo' se presentan momentos icónicos de Whitney Houston, como su presentación en el Súper Tazón. Foto: Mundocine

Quiero bailar contigo es la primera película biográfica oficial de la cantante, cuyo título refiere al exitazo I wanna dance with somebody, canción de 1987 que continúa siendo un clásico de la música.

Filmada en el 2021, la película es dirigida por Kasi Lemmons y escrita por Anthony McCarten, el mismo que firmó el guión de Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury (2017) y también el libreto de la aclamada película Los dos Papas (2019).

Para el rol protagónico fue seleccionada la británica Naomi Ackie, de 29 años, conocida por su rol de Jannah en Star Wars: El ascenso de Skywalker.

El veterano Stanley Tucci interpreta a Clive Davis y Tamara Tunie es Cissy Houston, la madre de la estrella y también una venerada cantante de soul y gospel.

La película es una crónica de su vida, desde su adolescencia e inicios en la música hasta su trágico desenlace, acontecido debido al consumo de estupefacientes.

Por supuesto, en la película no faltan emotivos momentos, como el descubrimiento de sus temas insignes como One moment in time, I’m your baby tonight, I Have Nothing, Greatest Love of All e, inclusive, cuenta la historia de cómo llegó a la película El guardaespaldas (1992), que ella misma protagonizó.

También se cuentan los vaivenes amorosos en su difícil relación con el rapero Bobby Brown, con quien estuvo casada entre 1992 y 2007, y con quien tuvo una hija llamada Bobbi Kristina, fallecida en 2015 a los 22 años.

Este filme, que estará disponible en salas de Cinépolis a partir de este 2 de febrero, no es la primera producción inspirada en la vida de Houston.

En el 2015, Angela Bassett, actriz que compartió elenco con la cantante en Laberinto de pasiones (1995), dirigió un telefilme no oficial que no tuvo buenas críticas y en el que Houston fue interpretada por Yaya DaCosta.

Su figura también ha inspirado varios documentales, entre los que destaca Whitney (2018), también realizado con el respaldo de la familia y dirigido por Kevin Macdonald (conocido por la cinta El último rey de Escocia (2006).

Otra producción conocida fue la que se lanzó en el canal Lifetime, en el 2017, la cual fue titulada Whitney: Can I be me? y que fue dirigida por Nick Broomfield y Rudi Dolezal.

La crítica ha aplaudido que, a diferencia de estas otras producciones, Quiero bailar contigo tiene espíritu propio y no se queda con una propuesta superficial.

“La película se convierte en un musical, que pasa de la luz a la oscuridad, donde las canciones son las que de verdad nos explican la historia”, escribió Fausto Fernández en su reseña para el portal Fotogramas.