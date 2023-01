Estrenos de cine en el 2023: Estas son las películas que nos harán vibrar en el asiento

Para tener un buen año, hay que acompañarse de buenas películas. Al arrancar este 2023 podemos comenzar a pronosticar qué experiencias tendremos los próximos 12 meses en el cine.

Para este nuevo calendario, conviene empezar a anotar la gran lista de estrenos que nos deparan las distribuidoras de cine para Costa Rica.

La Nación le anticipa algunos de los más emocionantes lanzamientos para el 2023.

The Fabelmans (12 de enero)

Paul Dano y Carey Mulligan son parte de la espectacular 'The Fabelmans' de Spielberg. Foto: Rola

Tras el éxito que tuvo con West Side Story (2021), Steven Spielberg vuelve a la carga, ahora con un filme con tintes autobiográficos inspirados en su infancia y adolescencia.

Ambientada a finales de la década de 1950 y principios de los años 60, un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, influido por su excéntrica madre artista (Michelle Williams) y su pragmático padre ingeniero informático (Paul Dano), descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y forjar su identidad.

Tár (26 de junio)

Cate Blanchett encarna a la protagonista de 'TAR'. Foto: Romaly

Tár es una de las más esperadas cintas dentro de la competición en la temporada de premios.

Del productor, guionista y director Todd Field llega esta sensible película, protagonizada por Cate Blanchett en el papel de la emblemática música Lydia Tár.

La historia es la siguiente: la mundialmente famosa Lydia Tár está a solo unos días de grabar la sinfonía que la llevará a las alturas de su ya formidable carrera. La notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tár, Petra, de seis años, tiene un papel clave en la tarea. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la joven es un apoyo emocional importante para su madre en apuros.

Super Mario Bros. The Movie (30 de marzo)

El primer adelanto de la película de Super Mario Bros nos presenta al fontanero preocupado por el futuro de su mundo. Foto: Captura de pantalla

Nintendo e Illumination Studios hicieron mancuerna para sorprender a todos los gamers y cinéfilos. El querido fontanero llega a la pantalla grande con la voz de Chris Pratt en una comedia de acción esperadísima.

Una colosal nave voladora cubre los cielos amenazante. Bowser, el poderoso e irascible rey de los Koopas, ha comenzado a imponer el caos y la destrucción avanza allá donde va, imponiéndose con su ejército al resto de reinos.

Su objetivo principal no parece la conquista, sino unas misteriosas superestrellas convenientemente custodiadas en cada castillo, pero está claro que es solo el paso previo a un plan mayor.

John Wick: Chapter Four (23 de marzo)

Este es el poster de 'John Wick 4' que presentaron durante la Comic-Con de San Diego. Foto: Archivo

Una de las más emocionantes sagas de acción de los últimos tiempos es John Wick, gracias al maravilloso actor Keanu Reeves y al director Chad Stahelski.

La franquicia explora las aventuras, las desgarradoras experiencias y las hazañas de un legendario asesino a sueldo quien, en la tercera entrega, quedó debilitado y al cuidado de una asociación clandestina que sueña con derrocar a una secta que pretende tener el orden mundial.

Tengo sueños eléctricos (23 de marzo)

Tras dos exitosos cortometrajes, Valentina Maurel presentará en Costa Rica su primer largo titulado 'Tengo sueños eléctricos'. Foto: Heretic

Valentina Maurel ha tenido un debut de largometraje soñado. La costarricense estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Locarno Tengo sueños eléctricos, donde se llevó tres galardones. De allí en adelante ha arrasado en cuanto festival se presente.

Tengo sueños eléctricos es un filme ambientado en Costa Rica, que sigue a Eva (Daniela Marín Navarro), adolescente de 16 años que no soporta que su madre divorciada (Vivian Rodríguez) quiera remodelar la casa y deshacerse del gato, el cual orina por todas partes.

Eva quiere desesperadamente mudarse con su padre (Reinaldo Amien), quien, desorientado como el gato, experimenta una segunda adolescencia.

Rápidos y Furiosos 10 (18 de mayo)

Charlize Theron y Vin Diesel son parte del elenco de la saga 'Rápidos y furiosos'. Foto: Archivo (Agencia AP)

En el 2021, Rápidos y Furiosos 9 fue una de las películas que invitó al público a regresar a los cines tras la sequía en salas ocasionada por el covid-19.

El filme con Vin Diesel y compañía se convirtió en uno de los más taquilleros del año y las expectativas para este nuevo año es que Rápidos y Furiosos 10 deje igual de fascinados a los fans.

La décima película de la saga será el último capítulo, poniendo fin a las aventuras de Dominic Toretto y su “familia”. Aún se desconoce sobre la historia de esta última travesía automovilística.

La película está siendo dirigida por Justin Lin, que también dirigió todas las películas de la franquicia entre The Fast and the Furious: Tokyo Drift y Fast & Furious 6, así como F9.

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 (23 de mayo)

Chris Pratt vuelve a estar al frente de los héroes en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. Foto: Disney

Después de asentarse en el sitio conocido como Knowhere, los Guardianes de la Galaxia intentan convertir esa ciudad en un refugio seguro para quienes han sido desplazados por el chasquido de Thanos.

El problema es que, repentinamente, son atacados. Así es como el líder Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de su amada Gamora, deberá convocar a los Guardianes en una misión para defender el universo de un peligroso enemigo común.

The Flash (22 de junio)

El problemático Ezra Miller tendrá a cargo las emociones del filme 'The Flash'. (Courtesy of Warner Bros. Picture)

A pesar de las polémicas y malas conductas del actor Ezra Miller, Warner Bros. mantiene el pie la película inspirada en el héroe Flash.

El filme cuenta la travesía de Barry Allen al retroceder en el tiempo para evitar el asesinato de su madre, lo cual trae consecuencias involuntarias en su línea temporal.

Indiana Jones and the dial of destiny (26 de junio)

Harrison Ford vuelve a su inconfundible rol del Dr. Jones a sus 80 años. Foto: Lucas Film

Se trata de la quinta entrega de la franquicia, titulada Indiana Jones and the Dial of Destiny, que marca el regreso de Harrison Jones, a cargo de Harrison Ford, como el aventurero Dr. Jones, ahora a sus 80 años.

La nueva historia plantea una secuela directa de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Cabe destacar que esta es la primera película de Indiana Jones que no está dirigida por Steven Spielberg, sino que en la silla del director estará James Mangold, a quien muchos recuerdan por su dramática adaptación de Logan (2017).

Se espera que próximamente se conozcan más detalles sobre la trama del filme.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One (13 de julio)

Tom Cruise y Henry Cavill protagonizaron la última aventura de 'Misión Imposible', en el 2019. Foto: Romaly (Cortesía Romaly)

Uno de los héroes contemporáneos regresa a la arena. Tom Cruise volverá a encarnar a Ethan Hunt, gran espía que se ha encargado de mantener el orden mundial durante seis películas.

Ahora volverá a hacer equipo con el guionista y director Christopher McQuarrie, quien tiene su tercera película consecutiva en esta franquicia tras estar en la silla de director de Rogue Nation (2016) y Fallout (2019). No se conocen mayores detalles de la trama.

Oppenheimer (20 de julio)

'Oppenheimer' es protagonizada por el irlandés Cillian Murphy. (IANS_ARCH/IANS)

Christopher Nolan ha invertido todas sus energías en uno de sus más ambiciosos proyectos.

La película cuenta la historia del físico Julius Robert Oppenheimer, quien trabaja con un equipo de científicos para el desarrollo del Proyecto Manhattan, el cual condujo a la creación de la bomba atómica. Cillian Murphy tiene a cargo ese exigente rol protagónico.

Spiderman: Across The Universe Part One (1 de junio)

Ha habido un gran trabajo de animación para dar vida al arácnido amigo en 'Spider-Man: Across the Universe'. Foto: IG

Se trata de la secuela de la muy gustada cinta de animación Spiderman: Un nuevo universo (2018).

Miles Morales se embarca en una aventura épica que transportará al simpático Spiderman de Brooklyn a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo.

Barbie (20 de julio)

Margot Robbie encarnará a Barbie en la nueva producción que se lanzará este año. Foto: WB (Warner Bros. Pictures)

La actriz Margot Robbie y la directora Greta Gerwig presentan una reimaginada versión de la emblemática muñeca de Mattel.

Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Sin dudas, habrá muchas sorpresas y reacciones en torno al lanzamiento de este largometraje.

Dune: Parte 2 (2 de noviembre)

Timothée Chalamet volverá a encarnar a Paul Atreides en la secuela de 'Dune' de Denis Villeneuve. Foto: WB

Denis Villeneuve continúa su odisea interestelar inspirada en los libros de Frank Herbert. Tras la primera parte de Dune, lanzada en el 2021, traerá este año su secuela directa.

Paul Atreides se une a Chani y los Fremen mientras busca venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo, debe evitar un futuro terrible que solo él puede prever.