¡Horror a la tica! Filme de suspenso ‘Paroniria’ llega a los cines el 16 de setiembre

Wendy Cavallini es la protagonista de la película nacional de suspenso 'Paroniria'. Ella encarna a Keila, una joven mujer que vive atormentada por el pasado y no sabe si lo que vive es real o una pesadilla. Mario Peraza para LN.

Existe algo peor que tener una pesadilla y sufrirlas casi a diario. Paroniria es un término empleado en psiquiatría para referirse al padecimiento recurrente de sueños perturbadores que pueden estar asociados con una enfermedad mental.

Paroniria también es el nombre de un filme costarricense de suspenso que se estrenará el jueves 16 de setiembre en los principales cines de nuestro país.

Se trata de una producción de Costa Rica Films, compañía dedicada a la producción audiovisual desde hace 15 años, pero que por primera vez hace una película. El filme es dirigido por Javier y Christian Sosa, basado en un guion escrito por Javier Sosa, David Hixon y Kendra Cruz.

La historia gira alrededor de Keila, una joven que intenta superar traumas del pasado, sin embargo, las visitas de su padrastro generan algo dentro de ella que nadie puede comprender, afirma la sinopsis del filme. “Ella es una joven que dice que fue abusada por su padrastro, pero él sigue llegando a la casa y ella siempre se altera cada vez que lo ve y le genera problemas. Su mamá le cree a este señor que afirma que no hizo nada y Keila se vuelve inestable porque nadie la entiende”, detalló Javier Sosa, uno de los realizadores.

“Queremos darle al público una historia con la que la gente se identifique así que elegimos un tema pesado y que está vigente, que es el acoso callejero y el abuso contra la mujer”, explicó Javier.

El filme es protagonizado por Wendy Cavallini en su primera incursión en el cine y quien hace el papel de Keila, una joven para quien el perdón no es una opción y quien mostrará lo que sucede “cuando la fragilidad se acerca al odio” y de una forma muy oscura, adelanta el sitio de Facebook de la cinta nacional.

Keila parece perder la cordura por las constantes visiones que se le aparecen a tal punto de que ya no sabe qué es real o qué es parte de sus sueños, de lo que sí está segura es de que no está dispuesta a “aguantarle nada a nadie”, afirma una de las imágenes promocionales.

“El atractivo de esta película es que es el primer filme nacional con un protagonista monstruoso hecho por computadora y que interactúa con los otros personajes en algún momento. El personaje original era demasiado complejo a nivel técnico y no había un equipo que pudiera desarrollarlo, por lo que tuvimos que variar la historia y adaptarla a una criatura más manejable técnicamente”, añadió Javier.

La película obtuvo una calificación para mayores de 15 años, por lo que el director aclaró que a pesar de que a nivel gráfico pareciera ser una película oscura y grotesca, en realidad no es tan siniestra. “No es que se vea algo desagradable, es más bien un suspenso muy rico”, afirmó.

Detalles de la producción

A Keila la atormenta una monstruosa criatura en sus sueños y que pronto podría ser una realidad. Mario Peraza para LN.

Con respecto a la protagonista, el realizador destacó que buscaron nuevos talentos. “No queríamos caer en los personajes de la farándula que ya los conocemos, así que se hicieron cuatro diferentes castings para conseguir personajes frescos que se acoplaran muy bien”, explicó Javier.

“A la protagonista prácticamente la tuvimos que crear. Cuando conocimos a Wendy, ella tenía lo que buscábamos físicamente, ya que era una chica con cierta edad pero con un rostro que se viera joven. Ella no tenía experiencia en actuación, pero eso nos pareció atractivo, porque no venía con una escuela de teatro, y realmente pudimos prepararla para cine sin que tuviera que cambiar lo que ya tenía aprendido”, afirmó el director, quien aseguró que Cavallini fue sometida a un entrenamiento de cuatro meses con el fin de prepararla para el rol.

La película se grabó en el 2019 en locaciones de San José y cuenta además con las actuaciones de Anthony Salazar, quien encarna a Eddy, el mejor amigo de Keila, el cual será de gran apoyo para la protagonista, sin embargo, ¿será capaz de evitar la tormenta que se avecina?

La actriz Karla Bermúdez, quien se dio a conocer en el programa A Todo Dar, hace 20 años, está a cargo del papel de Lily, la madre de la joven atormentada. También actúa el veterano actor Álvaro Marenco, quien es el psicólogo que atiende a Keila y que tendrá la responsabilidad de detectar el padecimiento que sufre la mujer antes de que sea demasiado tarde.

En medio de sus pesadillas constantes, Keila se siente atrapada, además, nadie le cree y sueña con una criatura. Pero, ¿qué es lo que ve? La incógnita se revelará con el estreno del filme el jueves próximo.

En preventa

“Ya estamos en preventa en Cinépolis y Cinemark y de seguro en San Pedro Cinemas, así que nos pueden encontrar en cualquier mall, y también estaremos en Nova”, adelantó Javier.

El director aseguró que esperan sorprender al público. “Queremos que la película deje una marca porque no se parece absolutamente a nada de lo que hemos visto antes, no quiero decir que somos mejores, porque no es una competencia, pero el cine nacional ha venido con una fórmula de mucha motivación personal y lo que buscamos es cambiar ese chip y mostrarle al público costarricense que se pueden contar otras historias y que no toda historia tiene porque tener un final feliz”, aseguró Javier.

“No es la típica película nacional en la que al final todos nos abrazamos y vivimos en el país más feliz del mundo. Quisimos cambiar todos los moldes que se venían arrastrando y pienso que, si las personas le dan una oportunidad, se van a sorprender”, concluyó el director.